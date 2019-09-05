Чем интенсивнее тренировки, тем лучше сексуальная жизнь

"Исследование показало, что интенсивные тренировки на выносливость могут оказывать особенно положительное влияние на сексуальную жизнь", - сообщает австрийское издание Kurier.

Исследователи едины в мнении о том, что двигательная активность полезна для здоровья и улучшает качество жизни, влияя среди прочего и на сексуальные отношения. При этом кровоснабжение организма, в том числе и половых органов, улучшают прежде всего тренировки на выносливость. "Все, что поддерживает сердечно-сосудистую систему, поддерживает и сексуальную реакцию мужчины или женщины, - подчеркивает сексолог Лора Берман. - Чем лучше кровоснабжение, тем лучше возбуждение". По ее словам, кровоснабжение играет важную роль прежде всего для женщин, "так как оно является основополагающим компонентом, противодействующим сухости влагалища", - передает издание.

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Sexual Medicine, свидетельствует о том, что интенсивные тренировки повышают сексуальное желание мужчин и женщин, а также выносливость во время секса.

В исследовании приняли участие активные спортсмены-любители. "У мужчин, которые, занимаясь по 4,5 часа в неделю, пробегали около 1,5 километров за семь минут, вероятность появления эректильной дисфункции была ниже на 23%. (...) У женщин, которые, занимаясь по 4,5 часа в неделю, пробегали около 1,5 километров за 7 минут, вероятность развития сексуальной дисфункции была ниже на 30%", - говорится в статье.

При этом, как отмечает руководитель исследования Бенджамин Брейер, главный врач и уролог Больницы общего профиля и центра травматологии им. Цукерберга в Сан-Франциско, наиболее тренированные женщины реже остальных жаловались на проблемы с возбуждением и получением оргазма.

Тем не менее, нельзя утверждать, что одно является причиной другого, указывает медик, "ведь на сексуальную удовлетворенность влияют многие другие факторы - самооценка, хороший сон и качество отношений".

Однако положительное воздействие спорта на сексуальную жизнь подтвердил и кардиолог Кевин Кэмпбелл. По его словам, в одном из предыдущих исследований "мужчины среднего возраста, на протяжении девяти месяцев занимавшиеся интенсивными тренировками, сообщали об увеличении сексуальной активности, улучшении сексуальной функции и большей удовлетворенности", передает Kurier.