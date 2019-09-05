"Немецкая политика умиротворения потерпела провал"

Эдвард Лукас, британский эксперт по безопасности и президент Центра анализа европейской политики, считает, что имеются явные признаки того, что за убийством в Берлине бежавшего в Германию гражданина Грузии стоит российская спецслужба. В интервью немецкому изданию Der Spiegel Лукас обвиняет правительство ФРГ в слишком мягком отношении к Москве.

"В Германии широко представлены три крупных российских спецслужбы - ФСБ, СВР и ГРУ, - указал эксперт. - Частично они работают под дипломатическим прикрытием, то есть в посольствах, но также действуют в стране в условиях полной секретности. (...) Однако арестованный не производит у меня впечатления профессионального офицера спецслужбы".

"Вадим Соколов действовал несколько неумело и был пойман. С профессионалом такого в сущности не должно было произойти. Если бы он был офицером ГРУ, оружие, вероятно, не было бы найдено. Однако его настоящий паспорт с ложными данными явно указывает на то, что за кулисами стоит российская спецслужба", - подчеркнул собеседник издания.

"Если бы я был французской спецслужбой, я задал бы собственному посольству в Москве несколько очень строгих вопросов. Нельзя исключать вопрос о возможном помощнике среди служащих", - отметил Лукас.

Комментируя сдержанность немецких властей в данном деле, эксперт заявил: "У меня создается впечатление, что они пытаются преуменьшить значение произошедшего, а не привлечь к нему внимание. Расследование уже давно должны были взять на себя федеральные ведомства. (...) В некоторых европейских странах уже давно разочарованы нерешительными действиями немцев в отношении России. (...) В Германии все улаживают очень тихо. В результате россияне не воспринимают страну по-настоящему всерьез. И если они хотят расстрелять чеченца, то они приезжают в Берлин и делают это там, где, по их мнению, ничего не произойдет".

"На мой взгляд, немецкая политика умиротворения в отношениях с Путиным провалилась, - констатировал Лукас. - Российских шпионов следовало бы выдворить из страны, придав этому широкую огласку, а расследование необходимо вести на высшем уровне. Если в убийстве Хангошвили Россия останется без последствий, придется задать вопрос: Кто будет следующей жертвой?".