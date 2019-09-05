Самые странные методы лечения в истории медицины

Бутылочки с радием, сироп с морфием и табачные клизмы - швейцарское издание Tages-Anzeiger представляет одни из самых странных методов лечения в истории медицины.

"Богатому американцу Эбену Байерсу было 47 лет, когда в ноябре 1927 года он травмировал руку при падении. Так как боли не проходили несколько дней, врач посоветовал ему новое, многообещающее лекарство под названием "Радитор". Его расхваливали как средство от 150 болезней и - что немаловажно - производитель платил врачам, прописывающим это лекарство, комиссию в размере 17%", - повествует журналист Феликс Штрауманн.

"Боли действительно прошли, вероятно, сами собой. Но Байерс был в восторге от "Радитора", так как думал, что именно благодаря ему он чувствовал себя лучше. Вскоре он начал пить ежедневно по три бутылочки средства, что в три раза превышало рекомендованную дозу. (...) Спустя три года проявились фатальные последствия приема мнимого чудо-средства. Содержавшийся в нем радиоактивный радий разрушил организм Байерса изнутри. Когда в 1932 году некогда крепкий мужчина скончался от многочисленных опухолей в организме, он весил только 42 кг".

"Радий тогда был в моде, - отмечает издание. - С момента его открытия супругами Кюри в 1902 году вплоть до 1930-х годов врачи испытывали его в качестве средства против высокого кровяного давления, диабета, артрита, ревматизма, подагры, туберкулеза и рака".

"Популярностью пользовалась зараженная радиацией вода для питья и принятия ванн. Ее получали, например, с помощью предназначенного для домашнего использования "Ревигатора", диспенсера для воды с содержащей радий урановой рудой. Крема для кожи, мази и зубная паста с радием красноречиво рекламировались в газетах словами: "Излучайте здоровье и красоту!" и "Радий принесет здоровье тысячам людей". К счастью, радий был дорогим, так что в большинство продуктов опасное вещество вовсе не добавляли - обман, который, вероятно, спас жизнь многим людям", - говорится в статье.

"В XIX веке женщины тоже боролись за идеальную фигуру, - продолжает издание. - Особенно заманчивым был способ оставаться стройной без усилий и ограничений с помощью тренда - ленточных червей. Те, кто хотел похудеть, должны были принимать яйца паразита, чтобы затем червь вырос и ел вместе с "хозяином". При этом, указывает Штрауманн, ленточный червь, который может достигать в длину 10 метров, способен жить в организме человека несколько десятилетий и вызывать головные боли, воспаление мозга, судороги и слабоумие.

"За изобретением электрической лампы в начале XX века последовало время расцвета "световой терапии". Считалось, что "ванны" под ярким светом должны были помочь в лечении скарлатины, ожирения, запора и диабета".

"Капризные дети могут легко вывести из себя, и здесь спасением был сироп миссис Уинслоу. Благодаря небольшой дозе содержащегося в нем морфия он был "способен успокоить любого человека и любое животное", говорилось в рекламе. Средство, продававшееся с 1845 по 1930 год, врачи назвали "убийцей младенцев", так как родители зачастую слишком усердствовали в успокоении своих детей", - говорится в статье.

Как пишут Лидия Канг и Нейт Педерсен в своей книге "История шарлатанства", вплоть до появления анестезии около 150 лет назад операции необходимо было проводить быстро. Так, шотландский хирург Бенджамин Белл в XVIII веке производил ампутацию голени за 6 секунд. Однако из-за высокого темпа работы иногда хирурги ошибались и, например, во время ампутации ноги могли отрезать пациенту яичко или палец ассистента, державшего ногу. Но и без таких неудач после операций умирало более 60% людей.

"С появлением анестезии и асептики операции стали более безопасными и гуманными, - пишет далее Штрауманн. - Зато идеи хирургов стали более странными. Британский врач Уильям Арбутнот Лейн удалил у более чем тысячи пациентов, большинство из которых были женщинами, толстую кишку, потому что считал ее причиной слабоумия, головных болей и раздражительности".

"Веками люди верили в лечебную силу лекарств с содержанием ртути. На них рассчитывали в избавлении от меланхолии, запора, сифилиса, гриппа, головных болей, паразитов, зубной боли. При этом симптомы отравления, например, обильное слюноотделение, путали с лечебным воздействием. Эффект ртути будет достигнут, если больной выделит минимум 1,5 л слюны, считал в XVI веке Парацельс, известный своим высказыванием о том, что "только доза делает лекарство ядом". (...) Он, вероятно, и сам умер от отравления тяжелым металлом".

"С середины XIX века распространенным и сомнительным диагнозом среди женщин была истерия, якобы проявлявшаяся такими неспецифическими симптомами как усталость, депрессия или тревога. Рекомендуемой терапией был "массаж таза", благодаря которому должен был быть достигнут "истерический пароксизм". Проще говоря, массажем гениталий врачи доводили пациенток до оргазма. Мужчины были этому не особенно рады и жаловались на сложную технику массажа, потерянное время и боли в запястье. Первый вибратор, весивший 18 кг, облегчил им их труд".

"Пассивное курение иного рода: в XVIII веке распространенным методом реанимации было вдувание табачного дыма в задний проход с помощью клизмы. (...) Такой метод использовался при спасении утопленников. Считалось, что дым согреет жертву и простимулирует дыхание. Вдоль Темзы, - пишет Tages-Anzeiger в заключение, - работала даже специальная спасательная группа с клизмами".