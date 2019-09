5 сентября 2019 г. Том Парфитт | The Times Неединая Россия: почему лоялисты отказываются от правящей партии президента Путина, репутация которой подмочена "Некогда одобрения президента Путина было достаточно, чтобы обеспечить благоприятную судьбу для "Единой России", правящей политической партии. В более счастливые времена крупнейшая партия России привлекала таких знаменитостей, как 36-летняя олимпийская гимнастка Алина Кабаева, которая, по слухам, является его подругой, и боксер-тяжеловес Николай Валуев, известный по прозвищу Зверь с Востока. Сейчас, когда приближаются региональные выборы и столица охвачена протестами, бывшие лоялисты массово покидают партию. По меньшей мере, 20 прокремлевских кандидатов на выборах в Мосгордуму в воскресенье имеют прямые или косвенные связи с "Единой Россией", но каждый из них зарегистрирован в качестве независимого, что является очевидной попыткой ослабить дух разъединения и коррупции, который все больше преследует партию", - пишет британская газета The Times. "В Санкт-Петербурге, где в тот же день состоятся выборы на пост губернатора, кандидат, поддерживаемый Путиным, 66-летний Александр Беглов, объявил себя в этом месяце единственным в гонке, не имеющим партийной принадлежности. Краткую биографию Беглова на сайте "Единой России", в которой его называли членом ее Высшего совета и бывшим главой ее отделения в Санкт-Петербурге, быстро удалили. Его партией, утверждал он на предвыборных дебатах, является "народ", - пишет газета. - Эта тактика повторяется по всей стране, где в воскресенье избираются главы 16 из примерно 80 регионов России, а также депутаты в региональные парламенты в 13 регионах". "Российская оппозиция заявляет, что решение отгородиться от правящей партии является преднамеренной уловкой, призванной сбить с толку избирателей, - пишет авто публикации Том Парфитт. - Оппозиция прогнозирует, что, несмотря на свой ярлык "независимости", фактические кандидаты от "Единой России" в Москве все равно будут голосовать единым блоком и поддерживать связи с Сергеем Собяниным, лояльным Кремлю мэром. "Единая Россия" продолжает доминировать в нижней палате российского парламента, Государственной Думе, где она выступает в качестве "законодательной кувалды" для Кремля, а также в подавляющем большинстве региональных парламентов, включая московский. Алексей Навальный, самый известный критик Путина в стране, утверждает, что единственный способ ослабить политическую монополию партии, которую он именует "Партией жуликов и воров" и ее ставленников - это "умное, или тактическое, голосование". (...) Навальный призывает избирателей поддержать того кандидата в каждом из 45 избирательных округов Москвы, у кого есть наилучшие шансы победить "независимого" кандидата от "Единой России". В некоторых случаях это будет означать голосование за членов ненастоящих оппозиционных партий, таких как Либерально-демократическая партия во главе с демагогом-националистом Владимиром Жириновским". "(...) Некоторые оппозиционные деятели не согласны с таким планом. Илья Азар, популярный журналист и активист, сказал, что не может голосовать за кандидатов, которые отказались протестовать в знак солидарности, когда настоящим независимым кандидатам запретили участие в выборах. Михаил Ходорковский, живущий в Лондоне бывший нефтяной магнат и критик Кремля, сказал, что он предпочел бы проголосовать за кого-то из либеральной партии-ветерана "Яблоко", а не за кандидата от связанной с Кремлем "Справедливой России", даже если последний будет сильнее", - отмечается в статье. "Леонид Волков, глава предвыборного штаба Навального в то время, когда тот пытался баллотироваться в президенты в прошлом году, настаивает на том, что "умное голосование" является "лучшим способом причинить боль Кремлю". "(...) Опрос, проведенный в апреле, показал, что только 22% москвичей выбрали бы кандидата от "Единой России" на городских выборах, и 37% проголосовали бы за независимого кандидата", - передает газета. "Отказ от партии может сработать в краткосрочной перспективе, особенно если оппозиционных кандидатов не допустят к выборам. Светлана Воловец, член партии "Единая Россия", которая баллотируется от Северо-западного округа города, рассказала The Times, что ни одна другая партия "не сделала так много для города и страны", приведя в пример программы помощи сиротам и инвалидам. Но она не видит противоречия в том, чтобы избираться в качестве независимого кандидата, говорит она. "Я живу и работаю в районе, где я в течение семи лет была членом муниципального Собрания, и я могу сдать любой экзамен, потому что я так много сделала для жителей. Городская Дума - не арена для политической борьбы. Это место, где принимаются законы, чтобы люди в Москве жили лучше". По словам Воловец, она не знает, что ни один кандидат не избирается по списку от "Единой России", и сказала, что решила выдвинуть свою кандидатуру без упоминания партии по собственной инициативе. На вопрос, видит ли она политический мотив в отказе властей регистрировать оппозиционных кандидатов, она ответила: "Нет, я не верю этому". "Однако в частном порядке источники в партии признали в беседе с журналистами, что кандидаты вынуждены дистанцироваться от партии из-за ее низких рейтингов", - говорится в статье. - В докладе, опубликованном 4 сенрября консорциумом журналистов-расследователей "Проект", говорится, что весной стратеги в Москве поняли, что могут потерять 9 из 45 мест в Мосгордуме. Затем было принято решение исключить кандидатов от оппозиции из-за боязни, что они получат платформу перед выборами в Государственную Думу в 2021 году, сообщил "Проекту" инсайдер". (...) Источник: The Times



