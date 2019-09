5 сентября 2019 г. Гэри Сол Морсон | The Wall Street Journal "Без бани мы погибнем": потей, как русский "Русская общественная баня, где люди парятся при очень высокой температуре, хлещут друг друга березовыми ветками, а затем прыгают в холодную воду или снег, поражали многих наблюдателей, напоминая им ад, - пишет на страницах The Wall Street Journal Гэри Сол Морсон, профессор Северно-Западного Университета в США. - (...) Как объясняет Итан Поллок в своей восхитительной, хотя иногда и вызывающей тошноту книге об истории бани, русские гордятся этим своеобразным учреждением, которое они издавна считают неотъемлемой частью российской идентичности. Как говаривал один врач в царские времена, если кому-то нравится баня, можно быть уверенным в его русском происхождении. Русские указывают на свой самый ранний исторический документ, "Повесть временных лет", XII века, где описывается реакция Апостола Андрея на русскую баню: "Диво видел я... бани деревянные, и натопят их сильно... и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые... И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат...". Также, пишет Поллок, согласно языческим представлениям, человек был создан, когда "Бог мылся в бане, утер пот тряпочкой, и бросил ее на землю", и из тряпочки возник человек (по крайней мере, русский)". "Поллок, профессор истории в Брауновском университете, указывает, что ранние современные европейцы считали купание вредным для здоровья и поэтому считали русских, которые мылись, варварами. (...) В конце XIX века европейцы стали относиться к мытью как к средству профилактики болезней, и русские эксперты сходились с ними во мнении. Проблема заключалась в том, что баня и чистота не всегда были совместимыми понятиями, - говорится в статье. - Люди отправлялись туда за особой компанией, возможной в обнаженном состоянии. Водка и проститутки, как мужчины, так и женщины, были легко доступны. Кожные заболевания и паразиты передавались от человека к человеку, банщики иногда были сифилитиками, и порой на полу, в мелких лужах, лежала неописуемая грязь". "В первые годы Советского Союза тиф и другие эпидемические заболевания унесли миллионы жизней, и чиновники-коммунисты возложили надежды на новые бани. " Или вши победят социализм, - заявил Ленин, - или социализм победит вшей!" Вши победили , - утверждает автор публикации. - Еще в 1965 году, когда в Молдавии распространился тиф, бань было так мало, что жители столицы, Кишинева, могли мыться в среднем один раз в 150 дней". "На протяжении 1970-х годов большинство советских граждан жили без сантехнических удобств в помещении. Даже в 1991 году, когда распался Советский Союз, многим, кто имел внутренние удобства, приходилось делить их с несколькими другими семьями в коммунальных квартирах. Пока существовал СССР, бани был необходимым учреждением, но плохая постройка и советская неэффективность гарантировали, что их никогда не будет достаточно. (...) Как может догадаться любой, кто знаком с советскими учреждениями, в каждый данный момент времени большинство бань находились "на ремонте". (...) На протяжении советского периода было обычным делом использовать нефильтрованную воду, загрязненную человеческими и промышленными отходами, и Поллок упоминает баню, вода для которой набиралась из болота. Иногда советские чиновники строили бани без какого-либо источника воды. В одном городе за другим взрывались котлы", - сообщается в статье. "Советский Союз исчез, а баня - нет. Как и вши, она старше самой России и обладает примечательной живучестью. Ничего не меняется. Владимир Путин объяснял, что он переосмыслил свою карьеру после того, как загорелась баня, в которой он мылся. Его покровитель Борис Ельцин описывал, как в бане у него произошла смена мировоззрения. Изгнанный из Политбюро, Ельцин отправился в баню в поисках утешения. Там он понял, что является коммунистом только "по инерции": "Да, тогда я изменил своё мировоззрение" , - объяснял он. "(...) Сегодня баня остается местом для душевного единения, что нерусским людям понять трудно. Человек становится ближе к другим, как ни в одном другом месте. Тревоги тают. Как поется в песне Владимира Высоцкого "Банька по-белому": "Протопи ты мне баньку, хозяюшка,/ Раскалю я себя, распалю./ На полоке у самого краюшка / Я сомненья в себе истреблю". Русские считают, что баня очищает душу. Тело она, может быть, очищает тоже, а, может, и нет", - заключает автор публикации. Источник: The Wall Street Journal



Читайте также: