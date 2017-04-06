Ученые подтвердили версию, что планета Земля сама безуспешно "пытается предотвратить" изменения климата

Ученые из Калифорнийского университета в Мерседе (США) выявили доказательства того, что Земля, как они выразились, "пытается предотвратить" масштабные климатические изменения, сообщает журналист ABC Гонсало Лопес Санчес.

Газета поясняет: "За этими действиями не стоят сознательные намерения: просто таков эффект феномена саморегуляции, который, на взгляд исследователей, все же не в силах противостоять ущербу от деятельности человека". Итак, согласно выводам калифорнийских ученых, опубликованным в свежем номере Nature, с тех пор как началась индустриализация, - то есть за последние 200 лет - земная растительность повысила на 30% уровень абсорбции углекислого газа путем фотосинтеза.

И все же "рост фотосинтеза не настолько велик, чтобы компенсировать сжигание ископаемого топлива", заявил соавтор исследования Джо Берри. "Ограничители, которыми природа сдерживала этот процесс, уже разрушились. Теперь уже наша обязанность - додуматься, как снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере".

"Когда примерно 200 лет назад человек обнаружил, что может сжигать топливо ради технического прогресса, он начал выбрасывать в атмосферу все больше углекислого газа, который прежде находился в недрах земли в связанном состоянии - в форме угля или нефти. Это спонтанно включило механизм природной компенсации", - пишет автор. Издание поясняет: энзимы растений функционируют быстрее, если концентрация углекислого газа повышается. "Поэтому загрязнение атмосферы, по идее, стимулирует рост растительности", - пишет издание.

Вдобавок среди антропогенных выбросов есть газы, богатые азотом, которые тоже могут стимулировать рост растительности. Фотосинтезу способствуют потепление и интенсивные методы сельского хозяйства.

И все же, считают ученые, ни рост фотосинтеза, ни другие компенсаторные механизмы планеты не могут усмирить эффект от сжигания ископаемого топлива.

Дж. Эллиот Кэмпбелл, один из авторов исследования, опубликованного в Nature, разработал новый метод замеров фотосинтетической деятельности живых существ в глобальном масштабе. А именно, замеряется концентрация карбонильного сульфида в атмосфере, которая в норме меняется в соответствии с "циклами дыхания" планеты, как и концентрация углекислого газа.

Уровень карбонильного сульфида в прошлом ученые замерили, воспользовавшись данными об арктических льдах - а точнее, анализами воздуха, который сохранялся столетиями в ледяной толще.

"Предшествующие исследования уже доказали, что в индустриальную эпоху на планете произошли беспрецедентные изменения в климате и в объемах парниковых газов, - объяснил Кэмпбелл. - Теперь у нас есть доказательства, что кардинальная перемена коснулась и земной растительности".

Но в конечном итоге эти перемены не оказывают позитивного эффекта, подчеркивает газета. Кэмпбелл указал, что углекислый газ стимулирует рост не только полезных растений, но и сорняков, а климатические изменения способствуют наводнениям, чрезвычайным метеоявлениям и окислению океанов.