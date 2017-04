6 апреля 2017 г. Деметри Севастопуло | Financial Times Стив Бэннон выведен из Совета национальной безопасности США Президент Трамп вывел своего ближайшего помощника Стива Бэннона из Совета национальной безопасности при Белом доме, сообщает журналист Financial Times Деметри Севастопуло. Неназванный "сотрудник Белого дома сказал, что Трамп реорганизовал Совет национальной безопасности (СНБ) и Бэннон больше не будет участвовать в деятельности "комитета принципалов" - то есть входить в группу членов кабинета, командующих вооруженных сил и руководителей разведслужб, которая формирует политику в сфере национальной безопасности", пишет газета. Критики в свое время утверждали: включение Бэннона в комитет повлечет за собой политизацию курса в сфере национальной безопасности, а также ослабит роль председателя комитета начальников штабов и директора национальной разведки. Можно ли полагать, что Бэннон, слывущий одним из самых могущественных чиновников Белого дома, теряет влияние? Неясно, считает газета. "Некий чиновник Белого дома сказал, что Бэннон был включен в СНБ в качестве "няньки" для Майкла Флинна (советника по национальной безопасности, позднее уволенного. - Прим. ред.); Бэннон должен был проследить, чтобы Флинн не копировал модель СНБ, характерную для его предшественницы Сьюзен Райс", - говорится в статье. Но критики Бэннона сочли, что его удаление из СНБ - победа нового советника по нацбезопасности, генерала Макмастера. "Из распоряжения также явствует, что председатель комитета начальников штабов и директор национальной разведки вновь официально станут членами комитета принципалов", - пишет издание. "Отстранение Бэннона - знак, что Макмастер укрепляет свои позиции, а фракция "Америка прежде всего" их теряет. При Флинне Трамп надеялся использовать СНБ для продвижения националистической программы. Теперь процесс межведомственной координации контролируют центристы, - говорит эксперт Том Райт. - Но националисты никуда не делись. Бэннон по-прежнему будет иметь экстраординарное влияние на внешнюю политику через свои взаимоотношения с президентом". Источник: Financial Times