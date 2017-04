6 апреля 2017 г. Кэтрин Хилл | Financial Times Российское правительство организует массовые антитеррористические демонстрации "Российские власти организуют массовые антитеррористические демонстрации по всей стране после того, как взрыв бомбы в санкт-петербургском метро привел к гибели 14 человек. Критики Кремля видят в этом ответ на расцветающее протестное движение", - пишет Кэтрин Хилл, журналистка The Financial Times. Митинг под названием "Вместе против терроризма" запланирован в Москве на четверг, заявила газете представительница организации "Патриотки России", которая мобилизуется для участия в мероприятии. "Мы ожидаем, что придут более 10 тыс. человек", - сказала она. По словам политолога Андрея Колесникова из Московского центра Карнеги, "эти усилия по мобилизации повторяют прокремлевские митинги в 2011 и 2012 годах, которые стали ответом на многомесячные уличные протесты в Москве против подтасовки на выборах и нового президентского срока Путина". "Они это делают, чтобы показать, что они тоже способны вывести людей на улицы и что у них поддержки больше, чем у оппозиции, - пояснил Колесников. - Все это абсолютно искусственно и строго по указанию верхов, в этом нет ничего спонтанного". Несколько человек в разных частях России рассказали газете, "что они начали местные мобилизационные усилия, получив об этом просьбу из Кремля". В их числе - чиновник областной администрации на Дальнем Востоке, глава региональной госкомпании, депутат законодательного собрания Карелии, а также активист из молодежного крыла "Единой России", сообщает Хилл. Журналистка также отмечает, что радиоведущий Сергей Доренко призвал провести независимый митинг на Манежной площади. "Все хотят выразить солидарность питерцам и сказать свое "нет" террору, но боятся этой официальщины, прусачества какого-то, казарменного запаха", - приводит автор цитату с сайта радиостанции "Говорит Москва", главным редактором которой является Доренко. Источник: Financial Times