Договор с Москвой - и прощай, НАТО. Внешняя политика партии Беппе Грилло

"Из результатов голосования по программе внешней политики Беппе Грилло следует, что база "Движения 5 звезд" хочет менее глобализованного мира, - пишет Иларио Ломбардо в итальянской газете La Stampa. - Возможно, веяния, привнесенные в Белый дом Дональдом Трампом, чувствуются и в старой Европе, ведь первые три приоритета, за которые высказались 23 тыс. сторонников "Движения 5 звезд", зарегистрировавшиеся на платформе для онлайн-голосования "Руссо", говорят на языке суверенизма". Как рассказывает автор, из десяти пунктов, вынесенных на голосование, первое место заняла борьба с международными соглашениями о свободной торговле - ТТИП, между ЕС и США, и CETA, между ЕС и Канадой.

"Однако, вероятно, самым важным является второй пункт, получивший наибольшее количество голосов. Он озаглавлен как "Суверенитет и независимость" и содержит ключ к пониманию логики международных отношений сторонников Беппе Грилло - они, как пишет "Движение 5 звезд", "основываются на уважении и самоопределении народов, суверенитете, территориальной целостности и принципе невмешательства во внутренние дела отдельных стран". Только учитывая вышесказанное, - отмечает автор статьи, - можно понять недавнее поведение "Движения 5 звезд", не стремящегося осуждать массовые аресты Владимира Путина в Сирии, железный кулак Николаса Мадуро в Венесуэле и репрессии Башара аль-Асада в Сирии".

Издание сообщает, что седьмой и десятый пункты, получившие наибольшее количество голосов, озаглавлены соответственно "Россия в качестве важнейшего экономического и стратегического партнера по борьбе с терроризмом" и "Новые сценарии союзов для Италии". Как объясняет автор, "продвигая "многосторонность в качестве парадигмы для международных отношений", Грилло хочет возродить на новых основах сотрудничество с Россией, начав с отмены экономических санкций ЕС".

"В то же время раздел, касающийся НАТО и вооружений, вновь переплетается с отношениями с Москвой. За отказом от войны и разоружением в качестве надежды на мира (пункт 4 и 6) следует реформа НАТО "в многостороннем плане", то есть фактически отказ от него, который бы очень понравился Путину, поскольку, как уточняется, реформа предусматривает запрет использования военных баз (понимай: баз США) на нашей территории", - пишет в заключение журналист.