Германия оснащается собственной киберармией

Министр обороны Германии в среду учреждает в Бонне первое подразделение из 260 экспертов в области информатики, пишет корреспондент Le Figaro в Берлине Николя Баротт.

"Наряду с военно-воздушными, морскими и сухопутными силами Бундесвер теперь обзаводится четвертым видом войск, - сообщает корреспондент. - Министр обороны Урсула фон дер Ляйен официально учредила в Бонне первое немецкое "киберподразделение". "У киберпространства свои собственные параметры, - поясняет госсекретарь в министерстве обороны ФРГ Катрин Зудер. - Это больше не научная фантастика".

"Бундесвер должен противостоять множеству кибератак, ежедневно происходящих в интернете. За первые два месяца этого года их насчитывалось 284 тысячи! - говорится в статье. - В отличие от обычной атаки, ущерб, нанесенный сетям, часто трудно измерить: какие системы затронуты, какие данные взломаны? Гипотезой о массированном нападении, затрагивающем стратегические инфраструктуры, такие как энергообеспечение, занимаются военные эксперты".

"Кибератаки требуют от человека немного средств, но много компетенции", - подчеркивает Катрин Зудер. Они требуют новых средств защиты.

"Даже в киберпространстве Бундесвер останется парламентской армией. Конституционные правила "также применяются" к киберподразделению, уверяет Катрин Зудер. Немецкие военные не могут вступать в бой без одобрения парламента", - отмечает автор.

"В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) подчеркивают, что происхождение атак зачастую трудно бывает установить. Если Россия находится под подозрением, то никакое из представленных доказательств не может являться очевидным. Как бы то ни было, менее чем за полгода до выборов Германия обеспокоена внешними попытками вмешательства в голосование. В 2015 году "дело девочки Лизы" продемонстрировало, насколько чувствительным может быть общественное мнение: дело о мнимом изнасиловании, якобы совершенном беженцами, вызвало волнения, в частности, в русскоязычном сообществе Берлина. Даже российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил официальную обеспокоенность", - комментирует Баротт.