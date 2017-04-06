Европа платит, не сумев заставить себя услышать

"В сирийском конфликте европейцы являются первыми поставщиками гуманитарной помощи, но они бессильны навязать свою волю в военном плане", - пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Жан-Жак Мевель.

"Европейцы, зрители сирийской трагедии, смирились с ролью поставщиков гуманитарной помощи 18 миллионам сирийцам, ставшим беженцами или оказавшимися в нужде. Однако им с трудом удается повлиять на исход гражданской войны и на тех, кто действительно невидимо ею управляет: это Россия, Иран, и в меньшей степени Турция и США", - говорится в статье.

"Ни одна из этих четырех держав не удосужилась отправить министра на донорскую конференцию 70 стран, которая собралась в среду в Брюсселе", - отмечает журналист.

"За этим великодушием скрывается двойное разочарование: неспособность инициировать заслуживающий доверия политический проект, нацеленный на прекращение войны, и перспектива бесконечно оплачивать ущерб, нанесенный игрой на уничтожение, которую ведут другие. Двойная химическая атака в Хан-Шейхуне добавила горечи, даже не столько в отношении Дамаска, сколько в отношении его защитника в Москве", - считает Мевель.

"Кто-то разбивает фарфор, а мы должны оплатить весь счет? Так не должно быть", - предупредила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон придерживается той же линии: "Не будет никаких денег на восстановление Сирии до тех пор, пока не будет отстранен режим Асада". Вторая часть предложения - "правильный переходный политический процесс" в Дамаске - не сдвигается с места. Это главный ограничитель в отношениях с Москвой и Тегераном, двумя военными опорами сирийского президента. Препятствие стало еще более непреодолимым после того, как команда Трампа заявила, что теперь ее приоритет - это ликвидация ИГИЛ*, и пусть "сами сирийцы" решают, каким станет будущий режим в Дамаске", - передает автор статьи.

"Франция и Великобритания вновь призвали к политическому отстранению президента Асада, прямо перед дебатами в Совбезе ООН по осуждению химической атаки в Хан-Шейхуне. Сомнительно, что Россия и даже Китай пойдут хоть на какие-либо запреты. Обе страны наложили свое вето в феврале, в ходе последнего голосования по сирийскому химическому арсеналу, - сообщает Мевель. - В Брюсселе Жан-Марк Эйро выразил "надежду на принятие резолюции, в которой будет содержаться осуждение и выявление тех, кто несет ответственность. (...) Москва признает, что совершались полеты. Стреляли ракетами сирийские самолеты. Нет никаких сомнений в ответственности режима Дамаска".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.