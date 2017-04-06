Подразумеваемая угроза со стороны Трампа усложняет северокорейское уравнение

"Американскому президенту пришло в голову заявить, что он готов разрешить северокорейскую проблему. Эта остроумная выходка скорее напоминает браваду, однако она электризует обстановку", - анализирует корреспондент Le Monde в Токио Филипп Понс.

"Американский президент, который подходит к различным досье импульсивно, сообщил изданию Financial Times, что он "готов разрешить проблему Северной Кореи", раз Китай этого не делает. Проходящие сейчас американо-южнокорейские маневры, которые воспринимаются Пхеньяном как подготовка к вторжению; президентские выборы в Южной Корее 9 мая, которые могут привести к смене политического курса Сеула в отношении Пхеньяна, и, наконец, вероятность нового северокорейского ядерного испытания - корейское уравнение усложняется", - говорится в статье.

"Подразумеваемая угроза со стороны Дональда Трампа, накануне его встречи на высшем уровне со своим китайским коллегой Си Цзиньпином во Флориде 6 и 7 апреля, по поводу военного урегулирования северокорейской проблемы, больше похожа на браваду, чем на угрозу. Но она электризует обстановку", - отмечает автор.

"В то время как Государственный департамент дезорганизован, восприятие северокорейского лидера в Вашингтоне не сильно обнадеживает: это "иррациональный человек", по мнению Никки Хейли, американской представительницы в ООН... Если Ким Чен Ын "бешеный", то вести с ним переговоры бесполезно, и единственное решение - его укротить, - комментирует корреспондент. - В таком случае "американский народ должен знать, что для нас возникает риск новой корейской войны", пишет в Los Angeles Times Роберт Галуччи, главный переговорщик во время первого ядерного кризиса с Северной Кореей в 1994 году".

"Они проявили себя, как мастера своего дела: это было бы невозможно, если бы они были иррациональными", - отчеканивает Андрей Ланьков, специалист по Северной Корее. Ким Чен Ын держит в руках всю страну, начиная с ее элиты, посредством чисток и расправ. Методы, достойные осуждения, но отнюдь не иррациональные для тоталитарного режима.

Как говорится в публикации, во время своего первого азиатского турне американский госсекретарь Рекс Тиллерсон констатировал фиаско всей политики, которая проводилась более двух десятилетий в отношении Северной Кореи, заявив, что военное решение уже на столе. Где оно всегда и находилось после прекращения огня в 1953 году... Между тем "не существует приемлемого военного решения в Корее", недавно напомнил Кристофер Хилл, который был главным переговорщиком, представлявшим США на переговорах "шестерки" (Китай, обе Кореи, США, Япония и Россия).

"Остаются две возможности: очередное усиление санкций и возобновление переговоров. Оба варианта предполагают соглашение между США и Китаем", - комментирует Понс.

"В 1990-е годы, наверное, еще было возможно добиться от Северной Кореи отказа от ее ядерных амбиций в обмен на гарантии безопасности и экономической помощи. Но вторжение в Ирак изменило расклад: руководители Пхеньяна убеждены, что силы сдерживания помогут им избежать такой же участи, - говорится в статье. - Теперь, как признал Джеймс Клеппер, бывший директор Национальной разведки США, покидая свой пост в ноябре 2016 года, "денуклеаризация Северной Кореи, скорее всего, гиблое дело".

"Любая конструктивная политика в отношении Северной Кореи предполагает учет трех параметров: ее руководители не иррациональны, режим не ослабляется и не откажется от ядерного оружия", - утверждает автор статьи.

"Вашингтон и его союзники рассчитывают вынудить Пекин ужесточить свою позицию в отношении Пхеньяна, усиливающего давление посредством пуска ракет, угрожая санкциями его банкам и предприятиям, работающим с Северной Кореей. На данный момент Пекин придерживается своей точки зрения: замораживание северокорейских ядерных амбиций и военных американо-южнокорейских маневров и открытие переговоров. Стуча кулаком по столу, не имея при этом карт на руках, Трамп рискует сделать это уравнение еще более сложным", - подытоживает Понс.