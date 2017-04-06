Россия была и остается частью всех решений

Привели ли антироссийские санкции к поставленной цели и являются ли они верным решением? - задается вопросом в своей статье на сайте Tagesspiegel экс-глава ХСС Эдмунд Штойбер. Ничто не может превзойти отлаженные экономические отношения по эффективности в роли гаранта мира, уверен политик.

"Ни для кого не секрет, что отношения России с ЕС и с США подвергаются серьезным испытаниям вот уже два с лишним года. Аннексия Крыма, которую сама Россия воспринимает как законное возвращение территорий, поддержка Москвой повстанцев на востоке Украины и бомбардировки Алеппо - все это нанесло ощутимый удар по отношению Запада к России", - говорится в статье.

Германия, уверен Штойбер, всегда должна учитывать в своих отношениях с Москвой исторический контекст, принимая во внимание как светлые, так и темные страницы общей истории.

"Россия, бесспорно, является мировой державой - и не только в военном плане. Благодаря одной только своей территории и бесчисленным природным ресурсам Россия занимает особое место в мире. Осознание этого должно быть основой для оценки отношений с Россией - вне зависимости от того, как мы оцениваем внутриполитическую ситуацию в стране. Важно понимать: Россия становится частью решения практически всех насущных международных проблем. Россия играет центральную роль в переговорах о перемирии в Сирии, в отличие от ЕС, который больше не участвует в переговорах в Астане, несмотря на то, что именно на плечи Европы легли последствия сирийской гражданской войны. Ядерное соглашение с Ираном также было бы невозможно без участия России, - признает автор статьи. - Позиция России важна в дискуссиях об энергетическом и сырьевом обеспечении, а также в таких вопросах, как глобальное потепление".

По мнению Штойбера, сделанные Обамой в прошлом заявления о том, что Россия является всего лишь "региональной державой", были неуместными и "серьезно задели гордость русских", приведя к увеличению дистанции между американской и российской ядерными державами. "С приходом в Белый дом Дональда Трампа растут шансы на то, что будет покончено с трудностями в общении на высшем уровне и начат поиск совместных решений - особенно касательно чудовищной войны в Сирии".

"Не желая приукрашивать роль России в Сирии, ситуации вокруг Крыма или востока Украины, я хочу подчеркнуть: антироссийские санкции вредят обеим сторонам. Начиная с 2012 года торговый оборот между Россией и Германией снизился с 80 до 40 млрд евро - на 40% всего за несколько лет. Встает вопрос о том, привели ли антироссийские санкции к поставленной цели и являются ли они верным решением. И не в последнюю очередь на фоне опасений, испытываемых нашими восточноевропейскими и балтийскими партнерами по ЕС в связи с военной угрозой со стороны РФ, я считаю сомнительным отказываться от стабилизирующего эффекта более тесных экономических связей с Россией", - отмечает Штойбер.

"Разговоры вокруг идеи о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока практически стихли", - пишет немецкий политик. Он указывает на то, что на фоне новой политики протекционизма по другую сторону Атлантики увеличение торговых оборотов и общие интересы могли бы помочь предотвратить конфликты лучше, чем еще "пара тысяч военных по обе стороны общих границ".

Центральное значение будущим отношениям между Россией и ЕС Штойбер отводит реализации Минских соглашений как Москвой, так и Киевом. "Привязка успешных шагов по реализации Минских договоренностей к ослаблению санкций могла бы быть разумной основой для постепенного сближения", - констатирует немецкий политик.