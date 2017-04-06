Германия: начато расследование против 20 предполагаемых шпионов Эрдогана

По данным федерального правительства, в Германии ведутся следственные мероприятия по 20 предполагаемым турецким шпионам. В распоряжении Die Welt находится официальный ответ правительства на соответствующий запрос депутата от Левой партии.

В поле зрения генпрокуратуры ФРГ, замечают авторы публикации, попал и высокопоставленный функционер турецкого Государственного управления по делам религий (Dyanet).

"Речь идет о подозреваемых в шпионаже сотрудниках спецслужб и Турецкого исламского союза (Ditib), которые, по некоторым данным, следили за сторонниками проживающего в изгнании в Америке религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена. По мнению правительства Эрдогана, именно он и его сторонники стоят за провалившейся попыткой государственного переворота в Турции в июле прошлого года", - говорится в статье.

В этой связи турецкие спецслужбы MIT передали коллегам из Германии "список с адресами, телефонными номерами, фотографиями и фамилиями подозреваемых, в котором значились 358 проживающих в Германии предполагаемых сторонников Гюлена, в том числе и предполагаемых террористов. Кроме того, в переданных документах значились школы и организации, которые могли иметь отношение к бывшему союзнику, а ныне заклятому врагу Эрдогана", сообщает издание.

Как прокомментировала в беседе с изданием депутат Севим Дагделен, направившая запрос федеральному правительству, "неприемлемое с точки зрения правового государства невнимательное отношение к Турецкому исламскому союзу (со стороны федерального правительства) привело к тому, что шпионившие в пользу Эрдогана имамы вернулись в Турцию и теперь смогут избежать правосудия".

По мнению экспертов, в Германии находится до 6 тыс. шпионов и информаторов MIT. Основное подозрение в связи с незаконной шпионской деятельностью падает на имамов Ditib - по меньшей мере, 13 из них шпионили в пользу Эрдогана. Обвинения в их адрес стали известны уже в декабре - тем более удивительным, по мнению авторов публикации, выглядит тот факт, что именно в прошлом году религиозным деятелям Ditib было выдано в общей сложности 345 виз, в то время как еще год назад их число ограничивалось 240 визами.

"Даже на фоне того, что нынешнее расследование направлено против конкретных лиц, подозрение в шпионской деятельности негативно отразится на сотрудничестве с Ditib. Несмотря на весь позитивный общественный вклад исламского союза, неприемлемо, чтобы из-за границы происходило какое-либо влияние на ситуацию в Германии. Это не имеет ничего общего с правом на религиозное самоопределение", - резюмируют журналисты.