"Я думала, Путин - нормальный мужик"

Самая известная штаб-квартира московской полиции - это старое здание на Петровке. Ее камеры не рассчитаны на длительное пребывание, и, тем не менее, после демонстраций 26 марта в Москве и других городах московские изоляторы были переполнены настолько, что задержанных демонстрантов везли даже на Петровку. "Большая их часть получили по десять суток ареста. (...) Между тем многие протестующие оказались совсем молодыми людьми, которые выросли при Путине, находящемся у власти уже 17 лет", - пишет Юлия Смирнова в своем репортаже для немецкой газеты Die Welt. За это время в стране существенно ограничили свободы, а иного молодежь и не знала. Но именно она "и восстала, потребовав больше прав. По всей видимости, молодых россиян волнует их будущее, а политическая апатия прошлых лет оказалась обманчива".

"Если после выборов в следующем году ничего не изменится, мы еще глубже погрузимся в болото. Мы же хотели показать, что мы есть, и мы не молчим", - рассказывает 20-летняя студентка-юрист Мишель, пришедшая на митинг против коррупции вместе со своим 23-летним супругом и годовалым сыном. Незадолго до этого оппозиционер Алексей Навальный и его Фонд по борьбе с коррупцией опубликовали в интернете фильм про виллы и яхты российского премьер-министра Дмитрия Медведева, которыми он управляет через подставных лиц. По словам Мишель, во время задержаний полицейские "буквально оторвали ее мужа от детской коляски".

После бунта молодежи российские власти, как говорится далее, нашли ему собственное объяснение. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, "молодые люди получали деньги за участие в демонстрации". "Но на самом деле молодежь политизировалась не за один день", - отмечает Смирнова. Группа антропологов из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) еще год-полтора зафиксировала растущую политическую активность среди молодежи. "В последнее время молодые люди стали чаще ходить на различные небольшие демонстрации, в том числе - против домашнего насилия или в защиту прав животных", - говорит исследователь Александра Архипова. Эксперт объясняет это "когнитивным диссонансом", с которым выросло нынешнее поколение молодых людей. Так, в школе "им рассказывали об основных правах, закрепленных Конституцией, но в быту они видят постоянные нарушения этих же прав".

Архипова утверждает, что большая часть молодых людей, опрошенных учеными как в Москве, так и в провинции, "просто хотела бы видеть большую честность со стороны властей. Кампания Навального с его фильмами в интернете не стала причиной протеста, она сработала как спусковой рычаг".

Один из примеров - 21-летняя московская студентка-психолог Александра Расторгуева. В 16 лет она впервые ходила на демонстрации против фальсификаций на выборах, но затем на некоторое время она стала аполитичной и даже, как и ее родители, поддерживала президента Путина. "Кое-что в Москве изменилось к лучшему. Был сделан ремонт на городских улицах. Город стал выглядеть более европейским. Я думала, что Путин - нормальный мужик", - рассказывает девушка. Но после начала войны на Украине она перестала следить за новостями, поскольку "у нее было чувство, что все СМИ врут". Однако поворотной точкой стал день, когда она узнала о случае одного молодого человека, которого приговорили к денежному штрафу в 4 тыс. евро за то, что он публично зачитывал российскую Конституцию на улице. "Это меня глубоко потрясло, ведь Конституция - это важнейший закон в стране", - продолжает Расторгуева. С тех пор она присоединилась к движению "Свидетелей Конституции", которое сделало публичные чтения важнейшего закона своей формой протеста.

Российские власти, кажется, еще не решили, как отреагировать на новые протесты. Пять лет назад, как напоминает издание, они успешно подавили демонстрации репрессиями. После митинга на Болотной площади десятки человек получили реальные тюремные сроки, и это запугало людей, хотя чувство несправедливости от этого только увеличилось, а имидж Путина как "мудрого отца нации", который внушали СМИ, "пошел первыми трещинами".

Повода для оптимизма не дает и экономическая ситуация в стране, и оттого расследование о роскошной жизни высокопоставленных политических деятелей само по себе взрывоопасно, добавляет Die Welt. 18-летний студент-экономист Юрий говорит, что "в других странах чиновники покидают свои посты даже из-за куда менее значимых проступков".