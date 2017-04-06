Неужели теперь американской политикой безопасности займутся "взрослые"?

Революция в американской политике безопасности "пока что отменяется: своим распоряжением президент США Дональд Трамп отменил ряд скандальных изменений Совета национальной безопасности (СНБ) США", пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Welt Клеменс Вергин. Важнейшее кадровое решение затронуло его ближайшего советника и экс-главреда новостного портала Breitbart News Стива Бэннона: он был выведен из состава Совета национальной безопасности Белого дома. В то же время другие руководители были повышены. Таким образом Трамп "спустя два с половиной месяца восстановил положение, которое было при Бараке Обаме".

Когда Трамп одним из своих первых указов назначил Бэннона постоянным членом СНБ, по спецслужбам как внутреннего, так и внешнего профиля прокатилась волна возмущения, поскольку должности в организации, как правило, доставались профессионалам. Таким образом, "назначение Бэннона не только нарушило установившуюся традицию, но и было расценено в качестве попытки оказать на СНБ политическое влияние и направлять политику в области безопасности в нужное русло еще до того, как рекомендации СНБ попадали к президенту".

Но "перемены все же произошли, хотя Белый дом и постарался представить все так, чтобы это не выглядело как понижение Бэннона".

Сам Бэннон по случаю понижения заявил, что он выполнил задание, данное ему Трампом. "Но это объяснение больше походит на отговорку, - продолжает Вергин. - Тем более что есть немало признаков того, что новый советник по вопросам национальной безопасности генерал Г. Р. Макмастер выдавил его из этой должности". Согласно сообщениям отдельных американских СМИ, в течение прошлых недель между Макмастером и Бэнноном происходили стычки из-за кадровых вопросов.

Между тем еще в конце февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что в том случае, если Макмастер порекомендует убрать Бэннона из СНБ, то президент "серьезно рассмотрит эту возможность". И вот Макмастер, по всей видимости, "разыграл эту карту и показал, кто главный в Совете национальной безопасности".

"В целом, отставка Бэннона была положительно воспринята как демократами, так и рядом республиканских политиков. Тем не менее, расценивать вышвыривание Флинна и уход Бэннона в качестве возвращения правительства Трампа к традиционной внешней политике и политики безопасности США пока преждевременно. Просто Макмастер существенно укрепил свое положение и влияние на команду Трампа. Хотя это и подкрепляет надежды, которые на него возлагают многие американские политологи, а именно что эра "любителей" в трамповском СНБ подошла к концу, и теперь командование в нем, как сформулировали некоторые американские СМИ, достанется "взрослым", - добавляет Вергин.