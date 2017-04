6 апреля 2017 г. Ави Селки, Дэвид Филипов | The Washington Post Теперь в России нельзя делиться изображением Путина как гомосексуального клоуна "Россия запретила картинку, на которой президент Владимир Путин изображен как потенциально гомосексуальный клоун, - сообщают Ави Селки и Дэвид Филипов в The Washington Post. - Для русских новостных агентств затруднительно сообщить, каким именно из изобилующих в интернете мемов на тему "Путин - гомосексуальный клоун" теперь незаконно делиться. Потому что его, знаете ли, запретили". "Однако картинку описали на прошлой неделе в составленном российским правительством списке вещей, содержащих "экстремизм". Пункт 4071: "плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В.В. Путина, на лице которого макияж - накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ". Предложив одно изображение, подходящее под данное описание, авторы указывают, что данный плакат "стал популярным в 2013 году, после того как Россия приняла закон, запрещающий пропаганду среди детей "нетрадиционных сексуальных отношений", и протестующих против нарушения прав геев били и арестовывали". "Однако мемы с гомосексуальным Путиным размножились, когда Россия стала расправляться как с сексуальными свободами, так и со свободой слова в интернете в последние годы", - говорится в статье. "Пресс-секретарь Кремля сказал государственной российской новостной службе ТАСС, что не видел картинки с Путиным-клоуном, хотя уверен, что она не досадила президенту, - передает издание. - "Путин за годы президентства научился игнорировать "похабщину" в отношении себя", - говорится в разрешенном государством заголовке этого интервью". Журналисты сообщают, что "сага о запрещенном Путине-клоуне" началась несколько лет назад, когда россиянин, в прошлом году по приговору суда помещенный на принудительное психиатрическое лечение, разместил ряд "оскорбительных изображений" в Facebook. "Через год многие из изображений, которыми он делился, были добавлены в правительственный многотысячный черный список "экстремистских материалов", где потенциально гомосексуальный клоун разместился прямо над изображением Путина и Медведева как нацистских солдат", - говорится в статье. Источник: The Washington Post