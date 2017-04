6 апреля 2017 г. У. Брэдфорд Уилкокс, Сэмюель Стерджен | The Washington Post Почему мужья-миллениалы будут предпочитать жен-домохозяек? "Новое исследование показывает, что у молодых миллениалов (в американской социологии - поколение Y, родившееся после 1981 года и встретившее новое тысячелетие - "миллениум" - в молодом возрасте. - Прим. ред.), от которых многие ожидали, что они будут факелоносцами более прогрессивного подхода к семейной жизни, на самом деле более традиционный взгляд на распределение ролей в семье, чем у поколения X и детей "бэби-бума", - сообщают в The Washington Post директор "Национального брачного проекта" Университета Виргинии У. Брэдфорд Уилкокс и генеральный директор компании Demographic Intelligence Сэмюель Стерджен. Согласно новому отчету социологов Джоанны Пепин и Дэвида Коттера, если для 1970-х - 1990-х годов было характерно все более феминистическое отношение к семье, то сегодня "молодые взрослые с большей вероятностью принимают традиционное отношение, согласно которому мужчина должен быть добытчиком, а женщина - домохозяйкой, и у мужчины должен быть авторитет в доме", пишет издание. "Авторы исследования отмечают, что, хотя миллениалы не отказываются от поддержки возможностей для работающих женщин, они менее склонны принять равенство (эгалитаризм) в семье по сравнению с молодыми людьми два десятилетия назад. Другими словами, гендерная революция в отношениях между молодыми людьми замедлилась или даже сменила направление", - говорится в статье The Washington Post. Авторы отмечают, что определенную роль в происходящем играет растущая доля молодых американцев с испанскими и африканскими корнями, для которых характерны более традиционные ценности. "Однако переворот гендерных отношений, появившийся в 1990-х годах, определяется не только изменяющимся характером расово-этнической структуры Америки, - утверждают Уилкокс и Стерджен. - Ему также, по-видимому, способствует подъем "феминизма выбора" - стиля феминизма, который подчеркивает право женщин выбирать, как они хотят жить, без осуждения. Согласно Коттеру и его коллегам, нарастающая популярность интенсивного материнства в 1990-х годах, фрустрация из-за стрессов, связанных с балансированием между работой и семьей, и отрицательная реакция на феминизм в СМИ и поп-культуре - вспомните распространенный в ту эпоху мем "Ты не можешь получить все" - сделали феминизм в стиле 1970-х годов, настаивающий на том, что мамы должны сочетать полный рабочий день с семейной жизнью, менее привлекательным для растущего меньшинства молодых взрослых". "Вместо этого все больше молодых женщин (и мужчин) принимают "феминизм выбора", предполагающий, что для матерей нормально быть домохозяйками или работать неполный день, если они решили идти этим путем по собственному желанию. "Феминизм выбора" позволил женщинам активно вкладываться в своих детей, жонглировать работой и семейными обязанностями и сохранять феминистическое самоуважение. Есть основания считать, что в духе этого "феминизма выбора" многие молодые взрослые поддерживают этику равных возможностей для женщин в публичной сфере, даже если они приняли этику гендерной специализации в личной сфере", - говорится в статье. Источник: The Washington Post