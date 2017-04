6 апреля 2017 г. Сева Гуницкий | The Washington Post Что означает взрыв в метро для путинской России "Врыв бомбы в понедельник днем в метро Санкт-Петербурга, от которого погибли 14 человек и множество были ранены, явил до боли знакомые картины паникующей толпы и тел среди обломков, - пишет доцент политологии в Университете Торонто (Канада) Сева Гуницкий в американском издании The Washington Post. - Однако важнейшие последствия взрыва могут заключаться не в самой атаке, а в том, что она означает для российской политики в ближайшем будущем". Далее политолог предлагает несколько сценариев возможного влияния теракта на российскую политическую повестку. 1. Путин будет использовать атаки для того, чтобы подчеркнуть точки соприкосновения с Западом Автор отмечает, что, как и после предыдущих терактов, "Путин попытается представить россиян жертвами одного и того же врага и партнерами в общей борьбе с глобальным терроризмом". "Не понятно, - пишет политолог, - полностью ли это удастся Путину, так как, возможно, отношения США и России уже невозможно спасти на данной стадии, но это не означает, что он не попытается этого сделать". Так, "когда Трамп позвонил Путину выразить свои соболезнования, Кремль обнародовал заявление, отмечающее, что оба лидера разделяют взгляд, что "терроризм - это зло, с которым нужно бороться сообща". 2. Путин может и дальше игнорировать оппозицию "Российские телевизионные комментаторы связывают протесты прошедших недель и взрыв бомбы, выставляя оба эпизода как общую атаку на российское общество и его ценности, - говорится в статье. - Смешивание в кучу протестующих студентов и террористов-смертников может выглядеть неприемлемым для критиков Путина. Но оно политически удобно для российского правительства, которое было застигнуто врасплох протестами и энергично латает трещины в своем публичном имидже". 3. Путин извлечет пользу от краткосрочного скачка популярности "В российских СМИ слышится неутихающая барабанная дробь риторики "единения вокруг лидера", - пишет канадский политолог. Оппозиция в социальных сетях возражает: "как мы можем награждать человека, который за 17 лет у власти не смог защитить страну?" Однако, говорится в статье, "эффект сплочения под знаменем остается мощным инструментом". Не понятно, отмечает автор, насколько месседж оппозиции совпадет со взглядами общественности, "которая по-прежнему широко поддерживает лидерство Путина". 4. У Путина будет больше свободы действий для принятия суровых мер против подозреваемых в терроризме "Российские силы безопасности могут арестовывать, следить и осведомляться о национальности широкого круга людей, - говорится в статье. - Прошлогодний "Закон Яровой" расширил масштаб правительственной слежки и ввел тюремный срок за терроризм и "массовые протесты" для граждан, начиная с возраста 14 лет". По мнению автора, теракт в Санкт-Петербурге "только усилит тренд и еще больше ограничит российские гражданские свободы". Источник: The Washington Post