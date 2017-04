6 апреля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Сирийский химический повтор По данным редакции The Wall Street Journal, от газовой атаки на оппозиционной территории в Сирии погибли не менее 58 человек, в том числе 11 детей. Сирийская армия отрицает использование химического оружия, но "именно это режим говорил в 2013 году", когда использовал химоружие против мирных жителей пригорода Дамаска, занятого оппозицией. "Все свидетельства указывают на то, что рейд был выполнен сирийским режимом, - сказал Раед Салех, директор организации "Белые каски", защищающей мирных жителей в подконтрольной повстанцам части Сирии. - Насколько мы знаем, у сирийской оппозиции нет военных самолетов". "По словам чиновника Государственного департамента, факты указывают на то, что эта атака - военное преступление, а пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что "эти вопиющие действия режима Башара аль-Асада" - последствие "слабости и нерешительности" администрации Обамы, - говорится в статье. - Он прав, но теперь Дональд Трамп - президент. Атака произошла после того, как его администрация публично дала понять, что смещение Асада больше не является целью политики США. Возможно, режим воспринял эти заявления как лицензию устроить больше ада". "Трамп унаследовал беспорядок в Сирии, но, если он не хочет председательствовать над бесконечной гражданской войной и новыми военными преступлениями, ему понадобится стратегия получше, чем халатность Обамы с его моральным осуждением и доверием к России", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal