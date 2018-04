6 апреля 2018 г. Эми Найт | The Daily Beast У Мюллера на примете российские олигархи? Консорциум "Альфа-групп", совладельцем которого является Герман Хан, может заинтересовать следователей, выявляющих связи между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем, сообщает The Daily Beast. Известный своей скрытностью спецпрокурор Роберт Мюллер, проявляя интерес к связям между правительством России и Трампом, нередко оставляет ключи к разгадке для тех, кто пытается следить за его деятельностью, пишет автор статьи Эми Найт. Один из самых интригующих среди этих ключей может оказаться в записке Мюллера, направленной в суд до вынесения во вторник приговора Алексу ван дер Зваану, голландскому юристу, признавшемуся, что он солгал следователям Мюллера. "В записке от 27 марта Мюллер обрисовал причины того, почему ван дер Зваан должен получить хотя бы минимальный реальный срок. Он указал на "нехватку смягчающих обстоятельств и несколько отягчающих обстоятельств", - передает The Daily Beast. "На первый взгляд интерес к ван дер Зваану связан с его работой с бывшими руководителями кампании Трампа Полом Манафортом и Риком Гейтсом на Украине", - говорится в статье. Однако, отмечает автор, у команды Мюллера могла быть и другая цель. Ван дер Зваан - зять российского олигарха Германа Хана, члена консорциума "Альфа-Групп". "Глава отдела исследований фонда "Свободная Россия" Илья Заславский отметил, что у Мюллера может быть "множество причин" для внимательного изучения группы, в том числе упоминание о ней в досье Стила и обвинения в тайном общении по интернету с The Trump Organization во время президентской кампании ("Альфа" их отрицала)", - пишет журналистка. В записке о вынесении приговора ван дер Зваану Мюллер указывает напрямую на Хана: "Ван дер Зваан обладает достаточными финансовыми средствами, как лично, так и посредством своего тестя, известного российского олигарха, выплачивавшего значительные суммы подсудимому и его жене. Он может оплатить любой предписанный ему штраф". В заявлении делается ссылка на судебный документ, который не связан напрямую с ван дер Званом. Это иск, который Хан и его партнеры по "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен подали против Гленна Симпсона и его компании Fusion GPS за то, что она заказала и распространила досье на Трампа, составленное бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. Согласно иску, в записке Стила, помеченной как "Разведывательный отчет о компании", или CIR 112, "речь идет непосредственно об истцах". "Сам ее заголовок клеветнический: "Россия и президентские выборы в США: сотрудничество Кремля и "Альфа-групп". CIR 112 дает понять, что "Альфа" и ее руководство, включая истцов, сотрудничали в рамках якобы организованной Кремлем кампании по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году", - цитирует исковое заявление The Daily Beast. В досье утверждалось, что в 1990-х бывший работник группы доставлял "крупные суммы незаконных наличных денег российскому президенту, на тот момент заместителю мэра Санкт-Петербурга", а к 2016 году стал посредником между "Альфа-групп" и Путиным. "Эти обвинения - ложь, - говорится в иске "Альфа-групп", - и их клеветнический характер очевиден: в CIR 112 утверждается, что в 1990-х "Альфа" (компания в составе "Альфа-групп") и трое основных ее бенефициарных владельцев предположительно участвовали в преступных действиях по подкупу госслужащего Владимира Путина с целью обеспечить благоприятное отношение к бизнесу". В действительности, отмечается в статье, Олег Говорун, предположительно передававший деньги, официально пришел в "Альфу" после того, как Путин покинул петербургскую мэрию. Хан интересным образом отличается от педантичного, на вид правильного ван дер Зваана, отмечает Эми Найт. В 2008 году в записке американского посольства в Москве, которую опубликовал WikiLeaks, сообщалось, как охарактеризовал Хана британский нефтяник Тим Саммерс, который ходил с Ханом на охоту: "Хан явился в поездку не просто со своей подружкой (Хан женат), а с шестью проститутками. Они отправились в охотничий домик Хана, который, по словам Саммерса, напоминал отель Four Seasons в чистом поле. За ужином в тот вечер Хан сказал потрясенному Саммерсу, что его любимый фильм - "Крестный отец", который он смотрит раз в несколько месяцев и считает "руководством по жизни". Хан также пришел на ужин вооруженный хромированным пистолетом". Несмотря на прочные связи с Путиным, миллиардеры из "Альфа-групп" пока избегали западных санкций, поддерживая равновесие между требованиями Кремля и сохранением благоприятного имиджа на Западе. "Альфа-групп" проводит амбициозные пиар-кампании, чтобы укрепить имидж своих директоров как филантропов и друзей Запада. Однако утверждается, что у группы есть и темная сторона. Она частично оказалась на виду в США, когда в 2000 году Фридман, Авен и "Альфа-банк" подали иск против "Центра за честность в обществе", опубликовавшего материал, который "Альфа-групп" назвала клеветническим. В нем шла речь о деятельности, связанной с организованной преступностью и наркотиками. В 2005 году судья вынес вердикт в пользу ответчиков. Хотя обвинения не раз отрицались, нетрудно понять, почему Мюллер может заинтересоваться, нет ли огня за всем этим дымом, отмечает The Daily Beast. Источник: The Daily Beast