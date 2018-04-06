Венгрия в преддверии выборов: победа Виктора Орбана предопределена

В ходе предвыборной борьбы для нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, придерживающегося правонационалистических взглядов, важной была всего одна тема: миграция. Параллельно с ней уделялось пристальное внимание якобы имеющим место махинациям, за которыми стоит американский миллиардер Джордж Сорос, сообщает Focus.

Как утверждает Орбан, за массовой миграцией мусульман в Европу стоит именно имеющий венгерские корни Сорос, который якобы хочет лишить народы Старого Света их "христианской и национальной идентичности", передает издание.

Эта "неотесанная теория заговора", замечает автор публикации, "отлично годится и для дискредитации критически настроенных по отношению к власти гражданских организаций: некоторые из них получают поддержку от 87-летнего Сороса, который поддерживает демократию и права человека по всему миру".

"Мы точно знаем, кто работает над тем, чтобы превратить Венгрию в страну мигрантов". Орбан блефует, или спецслужбы действительно следят за теми, кто помогает трудоустроиться беженцам, бездомным или цыганам? - задается вопросом издание.

"На Орбана работает не только пропаганда, но и разрозненность оппозиции", - пишет автор и указывает на результаты опросов, сулящих партии Орбана "Фидес" поддержку в 41%. За ней следуют праворадикальная "Йоббик" (21%) и социал-демократы из MSZP (19%).

Как поясняет автор публикации, венгерское избирательное право играет на руку самой сильной партии - другими словами, "Фидес". "106 из 199 мест в парламенте раздаются в соответствии с распределением голосов по одномандатным округам. Даже небольшой перевес голосов будет достаточен для того, чтобы получить прямой мандат. Партия Орбана может надеяться на абсолютное большинство в парламенте", - говорится в статье.

"Вероятное переизбрание Орбана произойдет в непростые для ЕС времена, - передает издание. - Италия находится после выборов в патовой политической ситуации, в то время как члены ЕС дискутируют относительно реформ Евросоюза, новых бюджетных рамок и миграционной реформы. Источающий самоуверенность Орбан, добившись переизбрания, не сделает поиск компромиссов в Европейском совете проще", - отмечает Focus.

Штефан Лене из аналитического фонда Carnegie Europe не исключает при этом, что с Орбаном будут договариваться. Орбан уже заявил о своем категорическом непринятии квот на размещение беженцев. При этом его поддерживают и другие страны Центральной и Восточной Европы, отмечает автор.

"Однако его упрямство не может скрыть одно слабое место: экономическое благосостояние его страны в значительной мере зависит от финансовых стимуляций со стороны Брюсселя - речь идет о 4% от ВВП", - пишет издание, указывая на то, что от Будапешта ожидают солидарности в решении миграционных вопросов. "Канцлер Ангела Меркель недавно предложила идею, согласно которой объем средств на развитие экономики с 2021 года будет зависеть от конструктивной позиции по миграционному вопросу принимающей помощь стороны".

"Орбан чрезвычайно умный политик и имеет хорошие связи - в том числе в ХДС. Его политику нельзя назвать проевропейской, но он знает точно, как далеко он может зайти", - цитирует Focus эксперта Штефана Лене в заключение.