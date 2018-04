6 апреля 2018 г. Люк Гардинг | The Guardian Бывший глава избирательного штаба Трампа санкционировал "черные операции" в помощь президенту Украины "Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт санкционировал секретную медийную операцию в интересах ныне бывшего украинского президента, которая включала в себя "черные операции", "размещение" статей в The Wall Street Journal и на американских сайтах, а также анонимные брифинги, направленные против Хиллари Клинтон", - пишет журналист The Guardian Люк Гардинг. "Проект был разработан, чтобы улучшить репутацию тогдашнего украинского лидера - Виктора Януковича", - сообщает издание, ссылаясь на некие документы и электронные письма. Газета перечисляет несколько стратегий, предусмотренных проектом: 1. "Предложение переписывать статьи в "Википедии", чтобы очернить одного из ключевых противников тогдашнего украинского президента. 2. "Создание в Вене подставного аналитического центра, дабы распространять воззрения в поддержку Януковича". 3. "Блицкриг в социальных медиа, "направленный на таргетированные аудитории в Европе и США". 4. "Брифинги для журналистов правого сайта Breitbart с целью нападок на г-жу Клинтон в ее бытность госсекретарем США". Издание полагает: "Украинская стратегия Манафорта предвосхищала позднейшие попытки Кремля и его фабрики троллей использовать Twitter и Facebook, чтобы дискредитировать г-жу Клинтон и помочь Трампу победить на выборах 2016 года в США". Автор уточняет: "Материалы, с которыми ознакомилась The Guardian, датированы 2011-2013 гг." Автор напоминает, что администрация Обамы и ЕС сурово критиковали Януковича, обвиняя его в том, что за арестом Юлии Тимошенко стояли политические мотивы. "В 2011 году Манафорт санкционировал тайную стратегию, направленную на дискредитацию Тимошенко за границей. Этим проектом руководил Алан Фридман, живущий в Италии бывший журналист The Wall Street Journal и Financial Times", - пишет автор. "В июле 2011 года Фридман прислал Манафорту конфиденциальный документ на 6 страницах под названием "Украина: цифровая дорожная карта". В нем излагался план "деконструкции" Тимошенко с помощью видеороликов, статей и социальных медиа. Янукович положился на Манафорта, а тот разрешил осуществить проект, говорят источники из бывшего правительства Украины", - пишет издание. "Фридман работал с Экартом Сагером, который одно время был продюсером на CNN. Электронные письма демонстрируют, что они поддерживали тесную связь с "Полом", который, в свою очередь, проводил брифинги для главы администрации Януковича - Сергея Левочкина. Левочкин воздержался от комментариев. В переписке он фигурирует как SL", - пишет автор. "С компанией Фридмана FBC Media был заключен "возобновляемый контракт". По словам источников в Киеве, ей платили примерно 150000 евро каждые три месяца. Источники утверждают, что деньги депонировались на офшорный счет на Сейшелах. И добавляют, что платежи часто запаздывали, что побуждало Фридмана жаловаться", - пишет издание. Со своей стороны, Фридман сообщил газете, что эти заработки были "декларированы". "Он подтвердил, что с конца лета 2011 года его компания работала на Украину над "проектом в области связей с общественностью и работы над профилем страны", как он выразился", - сообщает издание. Фридман сказал: "Этот план не был ни секретным, ни тайным. Мы поручали пиарщикам совершенно открыто предлагать газетам интервью и очерки". "Нашей целью было обеспечение постоянной коммуникации в пользу диалога между Брюсселем и Киевом. Таков был наш месседж. Мы никогда не поддерживали промосковскую позицию и уже прекратили отношения до того, как украинский президент отказался от сближения с Европой", - сказал Фридман. Источник: The Guardian