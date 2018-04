6 апреля 2018 г. Айвор Робертс | The Guardian Запад не должен просто оставить Балканы в объятиях России "Комиссия по установлению памятников и переименованию улиц и площадей в Белграде скоро должна принять решение по предложению поставить памятник Слободану Милошевичу, покойному президенту Сербии, под руководством которого распалась Югославия и произошла серия катастрофических войн 1990-х годов", - пишет экс-посол Великобритании в бывшей Югославии Айвор Робертс в статье для The Guardian. "Я знал Милошевича лучше, чем большинство иностранцев - я много, много раз встречался с ним во время переговоров по прекращению войны в Боснии и предотвращению боевых действий в Косово - и нет сомнений в том, что этому человеку были присущи обаяние и харизма. Но любой объективный аналитик затруднился бы сказать, что результаты, которых он добился для своей страны и региона, заслуживают увековечивания в бронзе. Что происходит?" - задается вопросом автор. "Сейчас очевидная разделительная линия протянулась через Белград, Сараево и Скопье - и еще дальше, в Будапешт и Варшаву. Линия раскола проходит между теми, кто считает, что все их надежды на мир и процветание заключаются в присоединении к основанным на соблюдении закона международным организациям - ЕС и НАТО - и теми, кто возлагает надежды на преследование узких националистических интересов и романтической интерпретации прошлого", - говорится в статье. "По понятным причинам, Москва заинтересована в продвижении интересов этой второй группы. Россия не делает тайны из того, что она приложит все усилия, чтобы не допустить вступления православных государств бывшей Югославии в НАТО, дабы они оставались буферной зоной между Грецией и ее союзниками по НАТО на севере", - считает автор. Он усматривает среди таких действий попытку убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича, при котором страна вступила в Североатлантический альянс, не допустить к власти в Македонии прозападно настроенного Зорана Заева и заигрывания с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Ценность наследия Милошевича для Москвы заключается в его предполагаемом статусе противника Запада, пишет Робертс. Неудивительно, что главным сторонником установки ему памятника является нынешний министр иностранных дел Сербии и бывший пресс-секретарь Милошевича Ивица Дачич, недавно получивший от главы российского МИДа орден Дружбы, говорится в статье. "По контрасту с этими теплыми, фамильярными, не связанными никакими условиями отношениями между Россией и Сербией Запад, как представляется, почти что отсутствует в бывшей Югославии", - полагает автор. "Постоянные требования ЕС к кандидатам совершить болезненные и сложные политические и экономические изменения в обмен на "завтраки" не способствуют приобретению новых друзей. И, кроме того, у ЕС, как представляется, нет никакого плана для этого региона, и он, кажется, оставляет его в теплых объятиях России", - пишет бывший британский дипломат. Источник: The Guardian