Россия намекает, что британские власти уничтожили кота и морских свинок Скрипаля, чтобы "убрать важных свидетелей"

"Россия требует объяснений ввиду смерти кота и двух морских свинок Сергея Скрипаля после того, как их оставили в опечатанном доме хозяина", - сообщает журналистка Independent Джейн Долтон.

"Животные были "важной уликой", - заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, добавив, что они были уничтожены британскими властями", - пересказывает газета.

"Правительство подтвердило, что кот был обнаружен в доме в Солсбери живым, но в "болезненном состоянии". По словам чиновников, длинношерстный персидский кот, найденный в состоянии крайнего истощения, был отправлен в лабораторию химического оружия в Портон-Даун на проверку, но испытывал такие страдания, что ветеринар решил усыпить его. Морские свинки, по некоторым сведениям, умерли от обезвоживания", - говорится в статье.

Захарова осудила то, что случилось с животными. "Согласно публикации, морских свинок и кота кремировали, - заявила она. - Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении".

"Она утверждала, что на момент опечатывания дома "Би-би-си" знала, что в доме Скрипаля находились домашние животные, но эта информация была "скрыта", - говорится в статье.

"Хотелось бы получить разъяснения", - написала Захарова в Facebook. "В этой записи она негодующе осудила решение усыпить кота", - сообщает издание.