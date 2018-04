6 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Дело Скрипаля и позиционная война двух государств Яд изготовили в "российском Портон-Даун" Шиханы, пишет The Times. Обвиняя Россию, Британия не хотела открывать источники союзникам, но в итоге пошла на беспрецедентный обмен разведданными. The Telegraph призывает не скрытничать и перед общественностью, иначе "русские победят в информационной войне". Солдатов считает, что Путин "целенаправленно наращивает эскалацию" с Западом и "меняет правила игры для российских спецслужб". На брифинге, который Британия проводила для своих союзников с целью убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стояла Россия, источником использованного в Солсбери нервно-паралитического вещества была названа российская военная научно-исследовательская база, сообщает The Times. На брифинге говорилось, что вещество "Новичок" было изготовлено на объекте Шиханы на юго-востоке России, и была представлена информация, позволяющая предположить, что этот российский эквивалент оборонной лаборатории в Портон-Даун на протяжении десятилетия использовали для тестирования, может ли "Новичок" быть эффективен для убийств за рубежом, информирует издание. "Запасы, выявленные в Шиханах, намного меньше тех, что можно было бы применять как боевое оружие, и это наводит на мысль об их использовании для убийств отдельных людей, - говорится в статье. - Бывший командующий британским химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Хамиш де Бреттон-Гордон, видевший разведданные, назвал их очень убедительными". "Пока мы с вами общаемся, русские, несомненно, все подчищают", - заметил эксперт. По словам де Бреттон-Гордона, ничто не подтверждает заявления о том, что "Новичок" мог поступить из какого-либо иного места на территории бывшего Советского Союза, например с Украины или из Узбекистана. "Британия стремилась не раскрывать свои источники во время брифинга, но спецслужбы становятся все сильнее раздосадованы превосходством России в пропагандистской войне. Они оказали давление на Даунинг-Стрит, с тем чтобы было опубликовано больше разведданных, которые помогли убедить союзников в виновности Москвы. По словам источников в Уайтхолле, обмен разведданными с союзниками был беспрецедентным", - сообщает газета. "Действия британского правительства в связи со скандальным отравлением в Солсбери достойны восхищения, - говорится в редакционной статье The Telegraph. - Выдвинутое им хорошо аргументированное обвинение в адрес России убедило более 20 государств принять меры в поддержку Великобритании. Более 100 российских сотрудников были высланы из посольств по всему миру". "Россия остается искусной в пропаганде, дезинформации, лицемерии и лжи", - пишет издание, приводя в пример "мастер-класс", который продемонстрировал посол России Александр Яковенко на пресс-конференции в Лондоне. Существует реальный риск, что русские победят в информационной войне, если британская сторона и дальше будет скрытничать, указывают журналисты, оговариваясь, что они не призывают к "выдаче деталей, которые могут поставить под угрозу источники разведки". "Замечательное выздоровление Юлии Скрипаль, а также очевидное улучшение состояния ее отца Сергея позволяют предположить, что вскоре они смогут открыто рассказать о своем злоключении", - пишет издание. Просьбу Скрипаль "уважать неприкосновенность" ее частной жизни можно понять, но обнародовано так мало информации, что русские могут сделать сколь угодно дикое заявление и не получить надлежащего отпора, говорится в статье. "Правительству надо быть откровеннее с британским народом", - призывает издание. "Показ по российскому ТВ беседы между поправляющейся Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой Викторией (...) вносит весьма непредсказуемый личный элемент в постановочную позиционную войну двух государств", - пишет корреспондент The Guardian. И Россия, и Великобритания борются за сохранение своей мировой репутации, но обе страны могут оказаться в большой зависимости от членов семьи Скрипаля, полагает автор статьи. Обеих женщин могут использовать как пешки в политической игре. Юлия пришла в себя после длительной комы и обнаружила, что ее отец серьезно болен и что они оба оказались в эпицентре геополитического шторма, говорится в статье. "Заявление, опубликованное от ее имени в четверг, с просьбой о защите ее частной жизни, было, очевидно, подготовлено британским правительством. Целью Британии, помимо гарантии ее выздоровления, является узнать все, что ей известно о возможных мотивах атаки с применением яда, и держать ее подальше от русских - возможно, даже от двоюродной сестры", - рассуждает автор. В отличие от нее, находящаяся в Москве Виктория, которая до сих пор свободно общалась и с западной, и с российской прессой, настаивает на своем нейтралитете, но, судя по всему, постепенно начинает поддерживать российскую версию событий, говорится в статье. "Похоже, русские используют Викторию как минимум в качестве тарана, чтобы попытаться получить доступ к Юлии и представить Россию жертвой безликого британского государства", - пишет корреспондент. Из-за того, что заявления британцев и русских очень приблизительны, а доказательства предполагаемой причастности Кремля не публикуются, вокруг покушения на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля сгущается тайна. Возникает ряд вопросов по этому досье, в котором смешиваются интересы политиков и спецслужб, пишет журналист La Croix Оливье Таллес. Британская лаборатория, которая провела анализ вещества, использованного при отравлении, признала, что у нее нет доказательств его российского происхождения. Глава лаборатории дал "осторожный ответ химика, который в силах определить, с каким химическим веществом он имеет дело, но не вполне способен определить "автограф" лаборатории, которая его произвела, при том, что состав данного вещества известен многим государствам", замечает автор. Россия тотчас ухватилась за нестыковку этого заявления с заявлением министра иностранных дел Джонсона, дабы развенчать дискурс Лондона. Между тем сообщения российских властей тоже сбивчивы, отмечает Таллес. Как объяснить отказ Лондона публиковать предполагаемые доказательства? "Надеюсь, что главам европейских государств были представлены самые убедительные доказательства", - сказал Ален Родье, заместитель директора Французского центра исследований проблем разведки (CF2R), бывший офицер спецслужб, который сомневается в виновности Кремля в деле Скрипаля.. По словам Родье, автора книги "Широкий взгляд на российский шпионаж", в прошлом "не было примеров устранения "предателей" после обмена" и "спецслужбы обычно стараются убивать быстро и умело, не допуская сопутствующих жертв". Но бывшие агенты разведслужб далеко не единодушны в своих мнениях. "Полоний, фипронил, "Новичок"... мы хорошо знаем, что если кто-то отравлен чем-то изощренным, то значит там поставила свою подпись Россия", - пояснил в эфире Radio France internationale бывший глава французской разведки DGSE Ален Шуэ. В дискуссионной рубрике Le Monde экс-глава антитеррористического отдела французской контрразведки Ив Тротиньон добавил: "В сфере контрразведки может быть предпочтительно уничтожить свои следы, однако может быть предпочтительно оставить их на виду у врага. Тот, как в любой войне, в сущности является собеседником, и таким образом ему посылают месседж. Если он его воспримет, то, возможно, сумеет расшифровать". Андрей Солдатов, специалист по российским спецслужбам, рассматривает покушение на Скрипаля как нарушение табу, которое противоречит логике спецслужб. Он усматривает политический заказ Кремля. Интервью, опубликованное Frankfurter Allgemeine Zeitung, взял журналист Борис Райтшестер. "Отравляющее вещество, использованное для покушения, указывает на Россию. Кроме того, очевидный мотив был только у Москвы и Россия в прошлом была замешана в подобных деяниях", - сказал Солдатов. При этом "покушение нарушает все известные правила игры, принятые у спецслужб. Во-первых, трогать членов семьи всегда было под запретом. Другим табу было предпринимать что-либо против тех, кого помиловали и обменяли, - в отличие от перебежчиков. Именно поэтому Скрипаль жил в Англии под настоящим именем и без особых мер безопасности". "Это политический заказ - по-другому произошедшее объяснить нельзя. Все выглядит как сигнал. Его цель может состоять в том, чтобы посеять страх, предупредить. Кого? С какой целью? Остается лишь гадать", - сказал собеседник издания. "По одной из версий, речь может идти о целенаправленном наращивании эскалации. Путин незадолго до отравления Скрипаля в обращении к Федеральному собранию взял курс на эскалацию и конфронтацию, представив новые виды вооружений", - напомнил Солдатов. Власть в Кремле уверенно сидит в седле, но ее представители "боятся призраков", считает он. "Несколько недель назад я слышал из кремлевских кругов, что там очень боялись вмешательства США в российские выборы, - рассказал эксперт. - Они считают, что находятся в условиях войны между спецслужбами и постоянно ждут, что их атакуют. Они думают, что лидер оппозиции Алексей Навальный - это человек ЦРУ". Путин, по мнению Солдатова, "объявил войну собственной элите. Все началось с протестов против власти в Москве в 2011-2012 годах. Тогда Путин запретил сотрудникам спецслужб вывозить капиталы из России". "Он был разочарован. ФСБ должна была предупреждать о надвигающихся кризисах и искать решения. Но спецслужбы не справились, опоздали. Это касается и терактов, и протестов против режима, (...) и протестов на киевском Майдане". Путин изменил правила игры для российских спецслужб, полагает эксперт. "В 2015 году он отошел от своей старой модели управления, когда все ключевые позиции в государстве занимали люди из ФСБ. Теперь Путин решил делать ставку на старую советскую модель. ФСБ и другие спецслужбы "перестали решать судьбы больших концернов. Путин использует их теперь лишь как инструмент для решения тех задач, которые определяет он сам", полагает Солдатов. Это касается, например, контроля над населением, который выражается в запугивании "при помощи истерического страха перед шпионами", а также контроля над элитами посредством "репрессий, направленных против конкретных людей", указал эксперт.