Российский историк сталинизма сначала подвергся преследованиям, потом был освобожден

"Юрий Дмитриев провел 15 месяцев под стражей за то, что изобличал преступления "большого террора", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Историку - специалисту по сталинским преступлениям, критику российской власти Юрию Дмитриеву пришлось провести 15 месяцев под стражей и пережить множество психиатрических экспертиз. В конце концов этот 62-летний человек был оправдан Петрозаводским городским судом, в Карелии, и освобожден по итогам судебного процесса, проходившего за закрытыми дверями, в ходе которого он был обвинен в педопорнографии", - говорится в статье.

"Это огромная победа. Правда восторжествовала", - воскликнула его дочь Катерина Клодт в коротком интервью Le Figaro.

"Среди его сторонников - множество историков сталинизма, они с самого начала протестовали против сфабрикованного, по их убеждению, дела. Дмитриев полвека провел в поисках захоронений жертв "большого террора" (1937-1938) в своей родной Карелии. Благодаря его усилиям на мемориальном кладбище "Сандармох" были возвращены имена 7,5 тыс. жертвам расстрелов. После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, в которой историк принял сторону Украины, и на фоне государственной реабилитации сталинизма в России Дмитриев резко впал в немилость. До такой степени, что внезапно возникло обвинение в педофилии", - комментирует Авриль.

"Оправдательный приговор демонстрирует, что общественная мобилизация в России может вынудить судей не принимать незаконные решения", - с радостью отметила Ирина Щербакова, руководитель образовательных проектов общества "Мемориал", которое расследует преступления "большого террора".

"Мемориал", который российские власти заклеймили как "иностранного агента", все же воздерживается от празднования победы, замечает автор. При обыске в квартире историка российские полицейские обнаружили части огнестрельного оружия, насквозь проеденного ржавчиной. Оправданный по обвинению в педофилии, Дмитриев останется под судебным контролем в течение двух с половиной лет за незаконное хранение оружия. Срок ограничения свободы был сокращен до трех месяцев, с учетом того времени, которое он провел под стражей за... педофилию, пишет корреспондент.