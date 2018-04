6 апреля 2018 г. Кристофер Бреннан | New York Daily News Вот олигархи, связанные с Трампом и его избирательным штабом "Президент Трамп говорит, что окружает себя лучшими людьми, хотя среди действующих лиц в окружении него и его избирательного штаба была и весьма особая субкатегория - постсоветские олигархи", - пишет журналист NEW YORK DAILY NEWS Кристофер Бреннан. Издание пересказывает сообщение телеканала CNN, согласно которому американский спецпрокурор Мюллер заинтересован в беседах с российскими олигархами и "уже остановил в одном из нью-йоркских аэропортов самолет, чтобы провести обыск на электронных устройствах. Другой олигарх (так в оригинале. - Прим. ред.) тоже, по некоторым сведениям, был остановлен на территории США, а третий получил просьбу о собеседовании, сообщил телеканал, добавив, что Мюллер хотел расспросить о том, шли ли деньги из их компаний на предвыборную кампанию или инаугурацию Трампа". Имена олигархов телеканал не назвал. "Некоторые из самых глубоких связей Трампа с Москвой, о которых сообщалось, исходят от семьи Агаларовых, глава которой - миллиардер Арас Агаларов, уроженец Азербайджана", - говорится в статье. Со своей стороны, "адвокат Агаларовых Скотт Балбер (в оригинале ошибочно Babler. - Прим. ред.) в четверг сообщил Daily News, что семья не была причастна к инцидентам, о которых сообщил CNN", говорится в статье. "Любые утверждения, что они играли роль в предполагаемом сговоре российского правительства с избирательным штабом Трампа, смехотворны и совершенно беспочвенны", - заявил он. Газета пишет: "Однако, когда внимание к ней усилилось, семья выставила недвижимость в США на продажу. Балбер отрицал, что продажа за 2,8 млн долларов квартиры на 52-й улице, о которой Daily News в прошлом году сообщила первой, была мотивирована чем-либо, кроме соображений бизнеса". "Среди других инвесторов в этом здании - проекте Flatotel компании Chetrit Group - были те, кто связан с миллиардерами-беглецами из Казахстана - Мухтаром Аблязовым и Виктором Храпуновым, у которых есть собственные связи с Трампом", - говорится в статье. Автор отмечает, что Аблязов сейчас живет во Франции, а Храпунов - в Швейцарии. "Маловероятно, что они оказались среди олигархов, с которыми вступил в контакт Мюллер, когда они въехали в США", - рассуждает он. Олег Дерипаска "тоже имеет связи как с Путиным, так и с избирательным штабом Трампа. Раньше миллиардер тесно сотрудничал с Полом Манафортом, главой штаба Трампа", говорится в статье. "Дерипаска отрицает какие-либо нарушения в связи со штабом Трампа, а также подавал на Манафорта в суд за предполагаемое выманивание денег у его компании", - говорится в статье. До того, как Трамп занялся политикой, у него были деловые отношения со многими богатыми россиянами, утверждает издание. В 2008 году Трамп продал особняк Дмитрию Рыболовлеву за 95 млн долларов. "Рыболовлев вызвал удивление, заплатив на 13 млн больше, чем цена самого дорогого дома в окрестностях, но в четверг его представитель заявил нашей газете, что это было ниже первоначальной цены, запрошенной Трампом, - 125 млн долларов. По словам представителя, два из трех участков объекта недвижимости были проданы более чем за 70 млн, а третья часть сейчас выставлена на продажу за 42 млн", - говорится в статье. Источник: New York Daily News