6 апреля 2018 г. Иван Нечепуренко | The New York Times "Когда травится сорокатысячный город, им дела нет" "Пять лет назад Алексей Стельмах думал, что построил свой деревянный домик на одной из лучших окраин Москвы. Каждый день он выходил на крыльцо дышать свежим воздухом и рассматривать находящийся неподалеку живописный сосновый бор, - рассказывает Иван Нечепуренко в The New York Times. - Теперь он видит только огромный полигон твердых бытовых отходов - кучу мусора высотой примерно 100 футов. Она такая большая, что грузовики на ней похожи на насекомых. Свежий когда-то воздух теперь насыщен метаном и сероводородом, который не только воняет тухлыми яйцами, но и может вызвать пугающе учащенное сердцебиение". "Пусть заберут мусор в Кремль!" - кричал 43-летний Стельмах в минувшее воскресенье на демонстрации в центре Волоколамска (120 км от Москвы), в которой приняли участие несколько сотен человек. "Протестующие (некоторые - в хирургических масках) жаловались на множество проблем, которые они объясняют испускаемыми свалкой газами: автомобили вдруг перестают заводиться, кошки вдруг умирают, и, что больше всего злит, дети страдают от тошноты, головокружения и экземы", - передает Нечепуренко. "Когда отравили Сергея Скрипаля, это было для них очень серьезно, - сказал местный бизнесмен Андрей Жданов. - А когда травится сорокатысячный город, им дела нет". Автор сообщает, что Жданова арестовали на 14 суток за организацию незаконной демонстрации. "На полигоне твердых бытовых отходов новые порции мусора - главным образом, гниющих продуктов питания - засыпаются почвой. Мусор преет внутри, испуская биогаз - смесь метана, углекислого газа, сероводорода и других компонентов. Если нет системы улавливания газа, он накапливается и в конце концов прорывается сквозь почву и в больших количествах разносится по окружающей территории. На полигоне ТБО Ядрово нет такой системы, хотя его владелец планирует установить ее с помощью нидерландской компании", - говорится в статье. "Не менее 77 детей обратились в волоколамскую больницу после недавнего выброса свалочных испарений. Местное правительство заявило, что их симптомы ничего общего не имеют с этими газами и что их следов не найдено в крови заболевших детей", - передает Нечепуренко. "Сначала врачи пеняли на свалку, но ничего не записывали, - сказал местный житель Антипов. - Теперь они говорят: "Что угодно, только не полигон". "По словам экспертов, российская проблема с мусором - системная и требует сложных долгосрочных решений", - говорится в статье. Источник: The New York Times