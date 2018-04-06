"Пять лет назад Алексей Стельмах думал, что построил свой деревянный домик на одной из лучших окраин Москвы. Каждый день он выходил на крыльцо дышать свежим воздухом и рассматривать находящийся неподалеку живописный сосновый бор, - рассказывает Иван Нечепуренко в The New York Times. - Теперь он видит только огромный полигон твердых бытовых отходов - кучу мусора высотой примерно 100 футов. Она такая большая, что грузовики на ней похожи на насекомых. Свежий когда-то воздух теперь насыщен метаном и сероводородом, который не только воняет тухлыми яйцами, но и может вызвать пугающе учащенное сердцебиение".

"Пусть заберут мусор в Кремль!" - кричал 43-летний Стельмах в минувшее воскресенье на демонстрации в центре Волоколамска (120 км от Москвы), в которой приняли участие несколько сотен человек.

"Протестующие (некоторые - в хирургических масках) жаловались на множество проблем, которые они объясняют испускаемыми свалкой газами: автомобили вдруг перестают заводиться, кошки вдруг умирают, и, что больше всего злит, дети страдают от тошноты, головокружения и экземы", - передает Нечепуренко.

"Когда отравили Сергея Скрипаля, это было для них очень серьезно, - сказал местный бизнесмен Андрей Жданов. - А когда травится сорокатысячный город, им дела нет".

Автор сообщает, что Жданова арестовали на 14 суток за организацию незаконной демонстрации.

"На полигоне твердых бытовых отходов новые порции мусора - главным образом, гниющих продуктов питания - засыпаются почвой. Мусор преет внутри, испуская биогаз - смесь метана, углекислого газа, сероводорода и других компонентов. Если нет системы улавливания газа, он накапливается и в конце концов прорывается сквозь почву и в больших количествах разносится по окружающей территории. На полигоне ТБО Ядрово нет такой системы, хотя его владелец планирует установить ее с помощью нидерландской компании", - говорится в статье.

"Не менее 77 детей обратились в волоколамскую больницу после недавнего выброса свалочных испарений. Местное правительство заявило, что их симптомы ничего общего не имеют с этими газами и что их следов не найдено в крови заболевших детей", - передает Нечепуренко.

"Сначала врачи пеняли на свалку, но ничего не записывали, - сказал местный житель Антипов. - Теперь они говорят: "Что угодно, только не полигон".

"По словам экспертов, российская проблема с мусором - системная и требует сложных долгосрочных решений", - говорится в статье.