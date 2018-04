6 апреля 2018 г. Рин Джиренуват, Ричард К.Пэддок | The New York Times В Таиланде сотруднице эскорта, заявляющей, что она знает секреты России, грозят новые обвинения Сотруднице эскорта из Белоруссии, которая заявляет, что у нее есть свидетельства вмешательства России в американские выборы, грозят новые обвинения, сообщает The New York Times. Анастасию Вашукевич арестовали в феврале с еще девятью людьми во время секс-тренинга в Паттайе. "Большинству предъявили обвинения в работе без разрешения, и они ожидали депортации", - пишут журналисты Рин Джиренуват и Ричард К. Пэддок. "Глава полиции Паттайи полковник Апичай Кробпетч заявил, что всех десятерых теперь обвиняют в организации проституции и преступном сговоре. Он отказался предоставить подробности обвинений или сообщить, кто обратился в полицию", - информирует издание. Вашукевич, известная также под именем Настя Рыбка, получила в России скандальную известность после прогулки на яхте с Олегом Дерипаской в августе 2016 года. Она опубликовала аудиозапись, на которой Дерипаска обсуждает российско-американские отношения с вице-премьером Сергеем Приходько. Дерипаска тесно связан с Полом Манафортом, пять месяцев возглавлявшим президентскую кампанию Дональда Трампа. Манафорт задолжал Дерипаске миллионы долларов и предлагал ему личные брифинги по избирательной кампании. Вашукевич после ареста заявила, что у нее есть аудиозаписи, на которых гости яхты говорят по-английски и обсуждают выборы в США. "Группа попросила убежища в обмен на эти записи", - напоминает издание. Александр Кириллов, которого Вашукевич называет своим тренером по соблазнению и которого тоже арестовали, обвинил российское правительство в проведении в Таиланде тайной операции в попытке заставить их замолчать. "Рапорты об аресте и сообщения с мобильных телефонов полицейских свидетельствуют о том, что полиция работала с "иностранным шпионом", который отправился на недельный семинар и сообщил полицейским, когда наступил подходящий момент для облавы на собравшихся", - пишет The New York Times. "Неясно, связано ли обвинение в организации проституции с семинаром или неким инцидентом, произошедшим вне занятий. Несколько человек, посетивших тренинг, назвали его относительно безобидным, с лекциями об искусстве соблазнения мужчин - российских туристов", - отмечает издание. По словам друзей подсудимых, двое были депортированы в Россию до предъявления новых обвинений. Полковник Апичай Кробпетч отказался подтвердить The New York Times, так ли это. Источник: The New York Times