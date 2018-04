6 апреля 2018 г. Том Парфитт | The Times На домашнем фронте Россия побеждает в информационной войне "Юлия Скрипаль поправляется от последствий покушения в Солсбери, и перспектива ее выхода из больницы становится реальностью. В связи с этим информационная война между Россией и Великобританией набирает обороты", - отмечает Том Парфитт в The Times. Журналист рассказывает о поведении Виктории Скрипаль (двоюродной сестры Юлии Скрипаль), получающей визу, чтобы перевезти Юлию Скрипаль на родину. Парфитт указывает, что разговор Виктории и Юлии Скрипаль, якобы неожиданный для Виктории Скрипаль, оказался полностью записан. Передав, что Виктория Скрипаль утверждает, будто записывает все свои телефонные переговоры после некоего происшествия, он поясняет: "Другим объяснением может быть то, что разговор был организован в интересах Москвы". "Несомненно, Россия побеждает в этой информационной войне на домашнем фронте. Вчера агентство "Левада" опубликовало опрос, показавший, что 72% публики, осведомленной о западных обвинениях в адрес России, считают эти обвинения необоснованными. Популярна теория, что Великобритания осуществила "провокацию", чтобы очернить Кремль. Как отметила исследовательница Линн Эллен Патик, provokatsiya на Западе означает не то, что в России. Российская версия ближе к теракту, который можно свалить на врага", - говорится в статье. Источник: The Times