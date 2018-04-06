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Press digest
6 апреля 2018 г.
6 апреля 2018 г.

Редакция | The Times

Война нервов

"Сколько бы ни пустословил российский посол в Лондоне, ему не удастся скрыть из виду тот факт, что месяц назад на улицах кафедрального города британский гражданин был отравлен сильнодействующим нервно-паралитическим веществом, разработанным Москвой. Кремль требует улик, выдает себя за жертву западной пропаганды - но все-таки делает все, что может, чтобы запутать след, ведущий к возможным виновникам случившегося. Как минимум Россия должна открыть свои исследовательские лаборатории для обследования инспекторами, уполномоченными Конвенцией по запрещению химического оружия проверять государства, обвиненные в нарушении международного запрета на его использование", - утверждает редакция The Times.

"Другими словами, России следует ответить на обвинения. Срочно ответить. Вместо этого она безуспешно пытается заручиться поддержкой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая следит за выполнением упомянутой конвенции, и Совета Безопасности ООН", - говорится в статье.

"Все это требует совместных усилий с другими партнерами НАТО. Сочетание химического оружия и информационной войны, созданное для насаждения сомнений и раскола в альянсе, ядовито на всех уровнях. Пока Москва отказывается доказать, что она чиста, ее будут рассматривать как государство на карантине", - указывают журналисты.

Источник: The Times


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