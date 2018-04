6 апреля 2018 г. Грифф Витт и Майкл Бирнбаум | The Washington Post В Восточной Европе ЕС сталкивается с мятежом, который опаснее "Брекзита" "Весь континент устроил праздник по случаю конца истории", - вспоминают журналисты The Washington Post Грифф Витт и Майкл Бирнбаум. В 2004 году хор исполнил в Варшаве "Оду к радости" Бетховена - гимн Евросоюза. "Линии раскола, существовавшие во время холодной войны, исчезли - раз и навсегда", - заявил тогдашний председатель Еврокомиссии Романо Проди, принимая в ЕС 10 новых государств-членов. "И все же 14 лет спустя проявляются новые линии раскола, причем многие повторяют старые. Члены ЕС, открыто высмеивающие ценности, принципы и правила клуба, идут в атаку изнутри на триумф либеральной демократии. Тем временем блок не в силах дать отпор: его слабость - побочный эффект оптимизма, с которым он рос", - говорится в статье. "Эпицентр мятежа находится в Венгрии, где премьер-министр Орбан в воскресенье идет на выборы, чтобы переизбраться, хвастаясь своим иллиберализмом, критикуя враждебную "империю" ЕС и обещая еще более ужесточить свою власть над страной, все ближе подбирающейся к черте, за которой начинается автократия", - говорится в статье. Непокорность Орбана - совсем иная угроза для ЕС, чем решение Великобритании о выходе из блока. "Возможно, эта угроза еще серьезнее: перед нами вызов, опасный для характера союза", - пишут авторы. "Орбан не хочет выходить из ЕС, - сказал неназванный высокопоставленный немецкий чиновник. - На самом деле он хочет изменить ЕС". Газета комментирует: "По некоторым критериям он достигает успеха. Орбан далеко не пария, он нашел себе подражателей в Польше и поклонников в Чехии, Австрии и даже на высшем политическом уровне в Германии". Издание продолжает: "Вместо того чтобы наказать Венгрию за ее непримиримость, Брюссель продолжает выплачивать ее правительству миллиарды евро в форме субсидий ЕС - деньги, которые, по словам критиков Орбана, жизненно важны для его выживания, так как поддерживают экономику и текут в карманы его любимых приятелей". Издание полагает: "ЕС так и не снабдил себя надлежащими инструментами для воздействия на своенравных лидеров вроде Орбана, так как никогда не представлял себе, что такие инструменты ему понадобятся, даже когда альянс расширился далеко за пределы своего первоначального западноевропейского ядра - на страны со скудным опытом демократического управления". "Но, когда Венгрия вступила в ЕС, у блока исчез лучший рычаг, которым можно было бы побудить ее к движению по пути свободы и демократии. Между тем никто всерьез не планировал на случай того, что будет после вступления в блок Венгрии и других стран", - говорится в статье. "У Венгрии была иллюзия, что ЕС это сделает - кто-то другой решит наши проблемы, - говорит экс-министр иностранных дел Венгрии Петер Балаш. - А у Европы - иллюзия: "Они будут похожи на нас". "В результате появилась плодородная почва для Орбана", - пишет издание. "Орбан открыто хвастается, что его цель - построить "иллиберальное государство на национальных основах", и называет Россию и Китай образцовыми моделями для себя", - говорится в статье. Издание сообщает, что в рейтинге Freedom House Венгрия - наименее свободная из всех стран ЕС, а в рейтинге Transparency International Венгрия - на втором месте среди самых коррумпированных стран блока (на первом - Болгария). Газета пишет: "Мэр родной деревни Орбана, слесарь-газовщик по профессии, стал одним из богатейших людей в Венгрии, когда его одноклассник руководил страной. Значительную часть богатства он нажил на государственных контрактах. Компании, которыми владеет или руководит зять Орбана, тоже хорошо себя показали в конкурсах на работу с государством, выигрывая прибыльные, финансируемые ЕС контракты на модернизацию уличного освещения в маленьких и крупных городах по всей стране. В январе организация ЕС, которая борется с мошенничеством, выявила "серьезные нарушения" и "конфликты интересов" при предоставлении этих контрактов на общую сумму более 40 млн евро". Но Брюссель бессилен: "Полномочия для урегулирования этого вопроса остаются у Венгрии - у прокуратуры, которая, по распространенному мнению, поступает по воле правящей партии". Источник: The Washington Post