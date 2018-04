6 апреля 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post В России демократически избранный мэр в итоге стал жертвой путинизма "Для правительства, заявляющего о своей популярности, режим российского президента Владимира Путина на удивление боится выборов", - замечает один из лидеров российской оппозиции Владимир Кара-Мурза в статье для The Washington Post. "Прямые выборы мэров когда-то были нормой в российских городах. Теперь это исчезающая реальность", - пишет автор. На прошлой неделе только в восьми из главных городов российских регионов граждане могли выбирать мэров. На этой неделе их число сократилось до семи. Последней жертвой кремлевской кампании стал Екатеринбург, пишет Кара-Мурза. Во вторник местный законодательный орган отменил прямые выборы мэра города, заменив их процедурой бюрократического назначения. "Никаких оправданий этому не потребовалось, потому что истинная причина хорошо известна. В 2013 году избиратели Екатеринбурга выбрали мэром Евгения Ройзмана, харизматичного оппозиционного политика, предпочтя его кандидату от путинской партии "Единая Россия", - пишет автор. "Он призывал к освобождению политических заключенных, критиковал военное вмешательство России на Украине и в Сирии, и поддержал призыв оппозиционного активиста Алексея Навального к бойкоту инсценированных президентских выборов прошлого месяца", - напоминает автор. "До сентября, когда его пятилетний срок истекает, Ройзман останется мэром Екатеринбурга. Он не сказал, что он будет делать дальше, только пообещал оставаться таким же активным, как всегда, в сопротивлении продолжающемуся захвату власти", - говорится в статье. В последние годы Кремль потерпел ряд громких поражений на выборах мэров по всей стране. В Ярославле, Петрозаводске и Тольятти оппозиционные соперники побеждали прокремлевских кандидатов. Победителей арестовывали, отстраняли от должности или, в лучшем случае, позволяли завершить свой срок, но последующие выборы мэра отменяли, отмечает автор. "Для правительства, похваляющегося своей популярностью, Кремль слишком опасается разрешать российским гражданам выбирать своих лидеров. Возможно, настало время для того, чтобы больше россиян начали спрашивать почему", - заключает Кара-Мурза. Источник: The Washington Post