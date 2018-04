6 апреля 2018 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Экстрадиция американских дипломатов углубляет разногласия с Россией "Десятки американских дипломатов покинули Россию в четверг, через несколько часов после того, как Кремлю не удалось обеспечить поддержку совместного расследования по применению советского нервно-паралитического агента в Великобритании, что подчеркнуло углубляющиеся противоречия между Россией и Западом", - пишет The Wall Street Journal. "Отравление Сергея Скрипаля и его дочери свело отношения между Россией и Западом до самого низкого уровня со времен окончания холодной войны. Россия, которая отрицает свою причастность к атаке, заявила о депортации 60 американских дипломатов и других лиц на прошлой неделе в ответ на решение североамериканских и европейских стран выдворить 130 российских дипломатов", - напоминает издание. Эта экстрадиция осложнила работу посольства и консульства. В некоторых случаях она коснулась пар, работающих в дипломатических миссиях, когда один член семьи был вынужден покинуть страну, а другой - остаться, сообщили осведомленные источники. Госдепартамент США назвал решение России необоснованным, говорится в статье. Он не сообщил о том, кто был депортирован, но заявил, что, судя по тому, какие дипломаты были выдворены, Россия, как представляется, "не заинтересована в диалоге по таким вопросам, как Украина, Сирия, Северная Корея, контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и культурный и научный обмен". На совещании на руководящем уровне Организации по запрещению химического оружия в среду, созванном Москвой, Россия не смогла обеспечить необходимую поддержку для начала расследования, которое бы сделало возможным ее участие, отмечает газета. "В Исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна, и ему обычно требуется две трети голосов для принятия решений по важным вопросам. В число стран, поддержавших предложение России, вошли, в основном, бывшие советские государства, а также Сирия и Иран", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal