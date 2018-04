6 апреля 2018 г. Кэтрин Биндли | The Wall Street Journal Некоторые пользователи, пытающиеся удалить свои аккаунты в Facebook, сталкиваются с техническими сложностями "Сейчас, когда после скандала с Cambridge Analytica недовольство Facebook Inc. достигло лихорадочного накала, у некоторых пользователей возникли трудности с удалением своих аккаунтов", - сообщает журналистка The Wall Street Journal Кэтрин Биндли. "Наша газета связалась с более чем 12 пользователями Facebook из США и Европы, которые столкнулись с одной и той же проблемой. А именно, на "экране подтверждения", который появляется после клика по фразе "Удалить мой аккаунт", система сообщает им, что их пароли неверны. Пользователи сообщают, что безуспешно вводили правильный, верифицированный пароль снова и снова. Часто это пароль, которым они воспользовались лишь несколько минут назад для входа в свои аккаунты. Пользователи сталкивались с этой проблемой в разных браузерах и операционных системах, на разных устройствах (многие даже не пользуются менеджерами паролей или опцией автозаполнения форм своих браузеров, которые могут потенциально вызвать сбои в системе)", - говорится в статье. Газета разъясняет: "Большинство тех, кто пытался удалить свои аккаунты, не сообщали о каких-либо проблемах. Facebook рассмотрел вопрос и не смог найти каких-либо проблем с продуктом". Американка Джо Энн Холл, которая столкнулась с трудностями, получила совет сменить пароль и снова попробовать удалить аккаунт. По данным газеты, для нее и многих - но не для всех - это решение сработало. Издание сообщает, что жалобы на эту проблему появились в сообществе техподдержки Facebook еще несколько лет назад. Источник: The Wall Street Journal