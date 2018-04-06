Катастрофа вокруг Скрипаля

Подозрение в адрес России, пожалуй, напрашивалось само собой. Однако общественность могла бы получить нечто большее, чем то, что ей уже несколько недель предлагают британцы, пишет в статье на сайте Die Zeit обозреватель издания Алисе Бота.

"Все то, что до сих пор было известно о покушении (на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля), сообщала британская сторона - классификация отравляющего вещества, информация о месте его обнаружения, подозрения, что вещество было произведено в российской лаборатории, а заказ на убийство "с высокой долей вероятности" исходил от самого Путина. Большинство стран ЕС заявили о своей солидарности с британцами и решили выслать российских дипломатов", - пишет журналистка.

"Однако постепенно становился очевидным дилетантский подход британцев в том, что касается освещения ситуации", - говорится в статье.

"Четыре дня назад эксперты из британской химической лаборатории Портон-Даун признали, что не могут доказать, где именно было произведено отравляющее вещество. Российские СМИ тут же начали смаковать эту новость: у этих лживых европейцев ничего нет!" - передает журналистка.

Факт остается фактом: ложь имела место, полагает автор публикации. "Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон открытым текстом ссылался на специалистов Портон-Даун, когда выдвигал против России обвинения. Соответствующий пост в Twitter министерства был на всяких случай удален".

"Теперь повсюду заговорили, что Джонсон известен своими дилетантскими выходками, склонностью пошуметь и перегнуть палку. Все может быть, однако Тереза Мэй назначила его министром иностранных дел, - замечает Бота. - Само по себе сообщение, что из неких источников стало известно о том, что британские спецслужбы идентифицировали вещество и еще до покушения знали о российской лаборатории, в которой мог быть произведен яд, выглядит малодостоверным".

Первая позиция, согласно которой за отравлением стоит Россия, в ее нынешнем виде больше похожа на заговор Запада. "Разве не презумпция невиновности является краеугольным камнем, на котором стоят западные ценности?" - спрашивает журналистка.

Нынешние подозрения, продолжает она, основаны на прежнем опыте - речь идет об отравлении украинского президента Виктора Ющенко (которого нельзя назвать другом Путина) в ходе его избирательной кампании в 2004 году и отравлении бывшего агента российских спецслужб и критика Путина Александра Литвиненко в 2006-м. Дважды на волосок от смерти в результате попытки отравления находился союзник олигарха Ходорковского Владимир Кара-Мурза.

Неопровержимых доказательств вины России, тем не менее, нет, говорится в статье. "И даже если бы они были, хорошо отлаженная пропагандистская машина Кремля знала бы, что с ними делать - как это уже было в ходе аннексии Крыма, войны в Восточной Украине и в случае со сбитым МН17", - пишет Бота.

Вторая позиция заключается в том, что "спецслужбы не могут раскрывать все карты, чтобы не засветить свои источники". Или же другой вариант: "можно подумать, в таком деле можно схватить преступника по горячим следам!"

"Может, все так, однако за это время не было предоставлено ни неопровержимых доказательств, ни даже намеков на них. Зато указаний и подозрений, звучащих то убедительно, то сомнительно, было хоть отбавляй", - комментирует автор.

Демократия предполагает, что политические ходы должны быть оправданны и объяснимы. В последние недели все объяснения сводятся к тому, что "у спецслужб явно что-то есть, в противном случае страны ЕС не демонстрировали бы такую сплоченность".

"В эти дни, - пишет Бота, - постоянно доносятся предупреждения в связи с опасностью "дипломатической войны с Россией", при этом нередко ссылаются на ложные заявления западных спецслужб в связи с войной в Ираке в 2003 году. "Дело Скрипаля", действительно, может изменить европейскую политику в отношении России - оно становится поводом компенсировать промахи в связи с предыдущими попытками Москвы перейти границы дозволенного".

Однако, по мнению журналистки, в "деле Скрипаля" не надо суетиться. "Никакого открытого конфликта, который следовало бы немедленно прекратить, никаких боев вдоль линии фронта, когда каждый день на счету. Подождем, о чем нам на следующей неделе расскажут эксперты Организации по запрету химического оружия, все дальнейшие шаги следует предпринимать только после обнародования результатов их работы. Кроме того, следует удостовериться, действительно ли Юлии Скрипаль стало настолько лучше, что она уже раздает интервью".

Бота предлагает поступать по примеру финнов. "У них уже давно проблемы с русскими соседями. И они делают ставку на силу разъяснений. Российский истребитель вторгся в воздушное пространство Финляндии? Финны публикуют дату и соответствующие видео- или фото свидетельства". Полиция расследует, политики и эксперты координируют соответствующую работу и дают интервью. Другими словами, не устают объяснять свои политические решения.