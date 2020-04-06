Пик смертности от коронавируса в США наступит 16 апреля

Вызывающие шок графики показывают, что США достигнут пика коронавирусной инфекции только 16 апреля, когда, согласно прогнозам, за 24 часа по всей стране скончаются 2644 человека. Новая модель, созданная исследователями из Института показателей здоровья Университета Вашингтона, также показывает, что на день раньше страна достигнет пикового использования ресурсов, когда будет требоваться 262 092 койко-места, сообщает Daily Mail.

"Прогнозы показывают, что это на 87 674 койки меньше, чем количество больничных коек, имеющихся в США. Потребуются ошеломляющие 39 727 коек; предполагаемая нехватка составит 19 863, отмечается в прогнозах", - говорится в статье.

"Исследователи также предупреждают, что к 4 августа погибнут 100 тыс. американцев. Согласно предыдущим прогнозам Белого дома, число погибших в США оценивалось в 100 тыс.-240 тыс. человек, если траектория развития ситуации в стране сохранится, как и действующие в настоящий момент меры социального дистанцирования", - отмечается в статье.

"Модель, представленная Институтом показателей здоровья, содержит мрачные детальные прогнозы по штатам - когда больницы там будут перегружены и сколько человек скончается (...). Команда исследователей указывает, что прогнозы для каждого штата основаны на предположении, что меры социального дистанцирования, такие как то, что люди будут оставаться дома, а дома престарелых не будут принимать посетителей, останутся в действии. В прогнозах демонстрируется, что Нью-Йорк - который продолжает оставаться эпицентром вспышки в США - достигнет своего пика к 10 апреля, когда уровень смертности составит 855 человек. На день раньше Нью-Йорку потребуется более 76 тыс. коек. К 4 августа в Нью-Йорке, как показывают графики, погибнет более 16 тыс. человек", - передает Daily Mail.

"Но пока страна в отчаянии смотрит на Эмпайр-Стейт, другие штаты быстро догоняют его и рискуют стать новыми смертельными горячими точками. Особенно мрачны прогнозы для Иллинойса", - пишет газета: ожидается, что к 4 августа число смертей от COVID-19 достигнет 3 386, причем пик для штата наступит через 14 дней, когда, по оценкам, за 24 часа погибнет 109 человек.

"Во Флориде пик ожидается 4 мая: в течение 24 часов скончается 175 человек. Модель показывает, что Мичиган достигнет своего пика 11 апреля, когда прогнозируется 173 смертельных случая. (...) Особенную обеспокоенность вызывает Луизиана: в субботу штат сообщил о скачке смертности до 409 человек. Графики показывают, что штат достигнет своего пика 10 апреля, когда прогнозируется 76 смертей от COVID-19. По прогнозам, к 4 августа там погибнет более 1800 человек", - сообщается в публикации.

"(...) Новый Орлеан, где, как полагают, празднование Марди Гра в конце февраля внесло вклад в распространение вируса до того, как были утверждены приказы о социальном дистанцировании, стал центром кризиса в области здравоохранения. Пациенты в Новом Орлеане умирают вдвое чаще, чем в Нью-Йорке", - говорится в материале.

(...) По прогнозам, в Калифорнии 26 апреля погибнет 119 человек, что является прогнозируемым пиком; 5 068 смертей прогнозируются к 4 августа. Штат Вашингтон, первый эпицентр вспышки в США, по прогнозам, переживет пик вируса через 3 дня, и эксперты утверждают, что к августу там может умереть около 1 тыс. человек. Массачусетс, как ожидается, достигнет пика через 11 дней, а к 4 августа там скончается более 2300 человек. Пик Нью-Джерси состоится через 3 дня; а Джорджии - через 20.

"Профессор Али Мокдад из Института показателей здоровья, (...) указал Daily Mail: "[Графики] напоминают нам, как важно оставаться дома. Это сделает жизнь наших врачей намного проще. Мы не хотим, чтобы им пришлось решать, какие пациенты будут на аппарате ИВЛ, а какие нет, что мы видели в других странах, таких как Италия".