Теория об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане больше не списывается британским правительством со счетов

"Британские политики опасаются, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории", - передает воскресный выпуск британской газеты Daily Mail.

"Высокопоставленные источники в британском правительстве сообщили, что хотя "баланс научных рекомендаций" по-прежнему указывает на то, что смертоносный вирус изначально попал к людям на рынке в Ухане, где торгуют живыми животными, идею об утечке из лаборатории в этом китайском городе "больше не сбрасывают со счетов".

"Один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям премьер-министра Бориса Джонсона, заявил, что, хотя последние данные разведки не оспаривают, что вирус является "зоонозным", то есть появившимся у животных, он не исключает, что вирус изначально распространился среди людей после утечки из лаборатории в Ухане", - говорится в статье.

"Член комитета Cobra, для которого проводятся подробные секретные брифинги служб безопасности, отметил: "Существует достоверный альтернативный [зоозонной теории] взгляд, основанный на природе вируса. Возможно, это не совпадение, что эта лаборатория находится в Ухане. Это не сбрасывается со счетов".

"В Ухане находится Институт вирусологии, самая передовая лаборатория подобного типа в материковой части Китая, - поясняет Daily Mail. - Институт стоимостью 36 млн долларов, расположенный в десяти милях от печально известного рынка диких животных, как предполагается, должен быть одним из самых безопасных в мире вирусологических подразделений. В 2018 году государственная газета People's Daily заявляла, что институт "способен проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами", такими как смертоносный вирус Эбола. Ученые института были первыми, кто предположил, что геном вируса на 96% похож на геном вируса, обычно встречающегося у летучих мышей".

"Но, несмотря на свою репутацию высокобезопасного объекта, были неподтвержденные местные сообщения о том, что работники института заразились, вступив в контакт с кровью, а затем разнесли инфекцию среди местного населения", - пишет Daily Mail.

"Второй институт, расположенный в городе, Уханьский Центр по контролю и профилактике заболеваний, который находится всего в трех милях от рынка, как предполагается, также проводил эксперименты на животных, таких как летучие мыши, с целью изучения передачи коронавирусов", - подчеркивается в статье.

Газета приводит слова американского эксперта по биобезопасности профессора Ричарда Эбрайта из Института микробиологии Ваксмана в Университете Рутгерса, штат Нью-Джерси, который видел доказательства того, что ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний и Института вирусологии осуществляют изучение вирусов, используя "уровень защиты 2", а не рекомендуемый "уровень 4". "Уровень 2" "обеспечивает работникам лаборатории лишь минимальную защиту от заражения". (...) Он пришел к выводу, что доказательства предоставляют "основу для исключения [того факта, что коронавирус] был создан в лаборатории, но нет никаких оснований для исключения возможности несчастного случая в лаборатории".

"Исследование, проведенное Южно-Китайским технологическим университетом, пришло к выводу, что COVID-19 "вероятно" исходил из Центра по контролю и профилактике заболеваний, хотя вскоре после публикации исследования эта статья была удалена из социальной сети для ученых и исследователей. Интересно также, что когда в январе был закрыт рынок диких животных, в Beijing News появилось сообщение, что "нулевым пациентом" - первым инфицированным человеком - был Хуань Яньлин, исследователь из Института вирусологии. Институт назвал эту информацию "фейковой новостью": было заявлено, что Хуань покинул институт в 2015 году, он пребывает в добром здравии и у него не диагностирован COVID-19".

"(...) Несмотря на отрицания, Пекин издал новые законы, которые призывают к улучшению управления вирусами, а объекты, которые работают с ними, должны обеспечить "биологическую безопасность", говорится в статье.

"В 2004 году утечка из китайской лаборатории привела к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), убив одного человека и заразив девять других. Китайское правительство заявило, что утечка произошла в результате халатности, и пять высокопоставленных чиновников Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний были наказаны".

"Вчера вечером администрация премьер-министра Бориса Джонсона заявила, что она "не признает" заявления о том, что вирус распространился из китайской лаборатории", - указывает газет, добавляя, что китайское посольство отказалось предоставить комментарии, но в письме, направленном в Daily Mail на прошлой неделе, представитель посольства Чжен Ронг указала: "Такие сообщения полностью игнорируют огромные усилия и огромные жертвы Китая и его народа и отрицают значительный вклад Китая в международное общественное здоровье и безопасность". "Китай не терял времени в деле выявления вирусного патогенна, поделившись его генетической последовательностью со Всемирной организацией здравоохранения, предприняв наиболее эффективные, строгие и всеобъемлющие меры по сдерживанию распространения заболевания, делясь опытом с другими нуждающимися странами, и оказывая помощь более чем 120 странам, включая Великобританию, и четырем международные организациям", - добавила она.

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См. также:

Китайские исследователи изучали смертоносные коронавирусы летучих мышей в лаборатории возле рынка животных в Ухане