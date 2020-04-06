Каждый сам за себя

"Последствия эпидемии коронавируса в первую очередь ударят по малым и средним предприятиям, - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. - (...)100 млрд рублей (1,2 млрд евро) намерено потратить российское правительство на поддержку предприятий, чтобы избежать критической кризисной ситуации".

"Впрочем, в сравнении с чрезвычайными бюджетами США и Евросоюза такая финансовая помощь является скромной. Наблюдатели предполагают, что в конечном итоге основная нагрузка ляжет на плечи российского среднего класса", - передает журналист Клаус-Хельге Донат.

"Мы не знаем, что будет дальше, - говорит Анна, молодая официантка ресторана на улице Маросейка в Москве. - Никто не знает, продолжит ли ресторан свою работу после перерыва". Также и другие работники, всем около 25 лет, пожимают плечами. "Посмотрим", - непроизвольно отвечают они. На Россию, по их словам, не раз обрушивались удары судьбы".

"Несмотря на требование Кремля выплачивать сотрудникам зарплату вопреки вынужденным выходным, работники ресторана на Маросейке останутся ни с чем. Они не ждут поддержки от работодателя. Каждый снова борется сам за себя, считает Анна. У большинства рестораторов нет больших накоплений".

"По оценке наблюдателей, в течение следующих месяцев закроется треть всех предприятий малого и среднего бизнеса".

"Удастся ли Москве избежать краха? В последние годы Россия ничего не предпринимала для модернизации экономики. Тем не менее, она стала менее чувствительной. После аннексии Крыма в 2014 году и войны на Украине Москва была вынуждена полагаться только на себя. Политика роста перестала быть целью. Скорее было необходимо обезопасить Россию от сдвигов в мировой экономике", - пишет издание.

"После 2014 года российским компаниям пришлось снижать долю заемных средств, так как из-за западных санкций Москва лишилась доступа к рынку капитала. Это сопровождалось ростом отечественного сельскохозяйственного производства. Лишь 24% всех продуктов питания ввозятся из других стран".

"Тем временем более важно то, что ситуацию в Москве разряжают огромные накопления. Россия располагает резервами в размере более 500 млрд евро и при этом владеет крупнейшими в мире золотыми резервами", - отмечает издание.

"Даже падение стоимости рубля почти на четверть с начала года пока дает положительный эффект: более выгодный низкий курс рубля компенсирует потери, вызываемые падением цен на нефть. Отечественный рынок извлекает выгоду из упавшего обменного курса".

"Однако малые и средние предприятия уже находятся в сложном положении. В последние годы их доля уже значительно сократилась", - говорится в статье.

По подсчетам издания РБК, закрытый цветочный магазин в Москве будет терять по 30-45 тыс. рублей в день, кафе в центре города лишится 100-200 тыс. рублей в день. Без государственной поддержки большинство предприятий смогут продержаться лишь в течение короткого срока, указывает Die Tageszeitung.

"Впрочем, экономист Рубен Ениколопов не видит надвигающегося экономического коллапса. Многие, по его словам, потеряют работу или мелкий бизнес. Однако социальные последствия, по мнению Ениколопова, будут более серьезными, чем макроэкономические", - передает издание.