Корона Ностра: "Пандемия - идеальная среда для мафии"

"Италия, как ни одна другая страна, страдает от коронакризиса. И именно мафия может извлечь из этого наибольшую выгоду. Кланы уже готовы обогатиться на застое в стране", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Журналист и эксперт по мафии Роберто Савиано предостерегает в своей статье для газеты La Repubblica: "Пандемия является идеальной средой для мафии по одной простой причине: тот, кто голоден, ищет хлеб, не важно, из какой он печи и кто его раздает. Тот, кто нуждается в лекарстве, заплатит за него, не спрашивая, кто его продает. Только во времена мира и благосостояния можно позволить себе роскошь выбора", - передает издание.

"Мафия действительно обосновалась в тех сферах общественной жизни, которые незаменимы в кризисные времена. Так, в портфолио кланов можно найти долевое участие в компаниях, ведущих свою деятельность в важных сферах, например, утилизации отходов, уборке зданий, логистике, похоронных услугах, а также в продаже продуктов питания и бензина. "Мафия знает, что сейчас и в будущем будет пользоваться спросом, и она распределяет это на своих условиях. Так было всегда", - пишет Савиано.

"Еще более драматично то, что мафия по всей стране распространилась и в сфере здравоохранения, о чем свидетельствует, например, приговор Карло Чириако. Директор учреждения здравоохранения в североитальянском городе Павия одновременно был контактным лицом Ндрангеты, калабрийской "сестры" сицилийской мафиозной организации Коза Ностра".

"Конечно, и мафия страдает от ограничения свободы передвижения во время карантина, но она проворна и может быстро приспособиться к изменившимся условиям, - отмечает издание. - Так, например, наркоторговля поспешно переместилась из общественных мест в бесконечные очереди, выстраивающиеся в эти дни перед супермаркетами и аптеками по всей Италии".

Экономический кризис, который наступит в стране после пандемии, мафия также может использовать в своих интересах.

"После кризиса лучшие шансы на заключение сделок будут у сильнейших. Мафиозные кланы располагают большой финансовой платежеспособностью, так что они будут в состоянии использовать возможности, которые предлагает рынок", - предостерег Джузеппе Сала, мэр Милана.

"Прокурор Никола Граттери, который с 1989 года находится под защитой полиции из-за своей борьбы с калабрийской Ндрангетой, предложил в радиопередаче Circo Massimo связать выплату правительством денежных пособий, направленных на смягчение коронакризиса, с борьбой против мафии. Финансовые средства, которые распределяются нуждающимся через региональные администрации, государство, по его мнению, должно предоставлять, только когда соответствующий мэр задекларирует, кто и сколько денег получит и не находится ли получатель под подозрением в мафиозной деятельности. (...) Прозрачность - это, возможно, главное средство борьбы с мафией", - передает Die Welt.