6 апреля 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Владимир Путин принял закон, по которому он может оставаться у власти до 2036 года "Владимир Путин подписал закон, который позволит ему баллотироваться в президенты еще дважды в течение жизни, потенциально оставаясь у власти до 2036 года", - передает The Guardian. "Президент России подписал закон в понедельник, положив конец продолжавшемуся год процессу "перезагрузки" его президентских сроков путем переписывания Конституцию в ходе процесса, похожего на референдум, который его критики назвали грубым захватом власти", - утверждает издание. "Путин является самым влиятельным политиком России с тех пор, как он занял пост президента в 2000 году после отставки своего предшественника Бориса Ельцина", - указывает газета. (...) "Официально новый закон ограничивает российских граждан двумя президентскими сроками в течение их жизни, запрещая того рода чередование президентских полномочий и роли премьер-министра, которое Путин использовал в начале своей карьеры, - отмечает автор публикации Эндрю Рот. - Но в законе не засчитываются сроки, которые были отработаны до вступления закона в силу, а это означает, что последние четыре срока Путина (включая нынешний) не засчитываются, и он по-прежнему еще может пробыть президентом два срока. Россияне говорят, что он "обнулил" свои сроки". "По мнению аналитиков, закон может указывать не на то, что Путин хочет оставаться президентом, а на то, что он просто не хочет быть хромой уткой и провоцировать борьбу за власть во время своего последнего срока у власти", - сообщает газета. "Однако Путин превратил в привычку оставаться у власти в любой момент, когда он мог бы покинуть пост и назначить преемника. Некоторые считают, что он не нашел способа передать власть и гарантировать, что он и его семья останутся в безопасности после выхода на пенсию. Новый закон также дает ему и бывшему президенту Дмитрию Медведеву пожизненный иммунитет от судебного преследования", - говорится в публикации. (...) Источник: The Guardian