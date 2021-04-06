Вакцины от Covid-19 малоэффективны для пациентов с иммунодефицитами

Как пишет Le Monde, "(...) люди с иммунодефицитами, часто подверженные риску тяжелой формы Covid-19, возлагали большие надежды на перспективу вакцинации. Они верили в то, что после вакцинации смогут вздохнуть с облегчением, больше не опасаясь вируса. Однако тяжелым ударом для большинства из них станет то, что "у многих пациентов с трансплантатами серологические тесты оказываются отрицательными через три или четыре недели после второй инъекции", - отмечает Ивани Кайе, основательница Renaloo, ассоциации пациентов с почечной недостаточностью.

"Судя по всему, вакцина становится менее эффективной у людей с трансплантатами твердых органов, проходящих курс лечения против отторжения (около 80 тыс. во Франции) или подвергающихся диализу; это возможно и в случае людей, перенесших трансплантацию костного мозга, или тех, кто лечится от гематологических злокачественных новообразований с помощью химиотерапии. У этих пациентов не окажется достаточного иммунного ответа в виде антител. В последние недели Société francophone de transplantation (Общество франкоязычных трансплантологов) установило, что среди людей, перенесших трансплантацию и прошедших вакцинацию (получивших вторую дозу), заразились 33 человека и не менее 8 из них были госпитализированы с тяжелой формой Covid-19. Трое умерли", - говорится в статье.

"Исходя из таких наблюдений, следовало бы принять решение об усилении схемы вакцинации: ввести третью инъекцию вакцины на основе матричной РНК, а также привить окружение этих пациентов, тех, кто живет с ними под одной крышей, а также лиц, осуществляющих за ними уход. Ожидается, что Совет по стратегии вакцинации от Covid-19 в ближайшее время вынесет заключение по этому вопросу", - отмечает издание.

"Возможно несколько способов: делать большее количество инъекций, как в случае с гепатитом В, или использовать вакцины с адъювантами, которые усиливают иммунный ответ", - поясняет профессор Одиль Лоней, координатор центра вакцинологии Кошен-Пастер.

"В целом, вакцинация менее эффективна для реципиентов трансплантата из-за их ослабленной иммунной защиты. "Это уже известно в отношении вакцин от гриппа, гепатита В, папилломавируса, например, что вынуждает нас выбирать конкретные стратегии, основанные на увеличении доз", - указывает Одиль Лоней.

"У нас было больше надежд на вакцины от Covid, потому что мы видели хорошие результаты у пожилых людей, у которых происходит старение иммунной системы", - продолжает Одиль Лоней, возглавляющая общенациональную платформу клинических испытаний Covireivac, координируемую Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований. Однако, по мнению некоторых специалистов, вероятно, что обеспечивает защиту клеточный иммунный ответ, дополняющий гуморальный ответ, связанный с антителами, в частности, при тяжелых формах заболевания", - сообщает автор статьи Паскаль Санти.

"Начинают публиковаться первые данные по этой популяции пациентов, которая не была включена в клинические испытания. Исследование, которое координируют доктор Дорри Сегев, хирург-трансплантолог из Университета Джона Хопкинса, показывает, что только 17% пациентов с иммунодефицитом, получивших первую дозу вакцины с матричной РНК (Moderna или Pfizer-BioNTech), выработали обнаруживаемые нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2 через 20 дней после инъекции. Однако клинические испытания, проведенные среди населения в целом, показали, что через две-три недели после первой дозы обнаруживались антитела почти у 100% добровольцев. Это исследование, опубликованное 15 марта в журнале JAMA, проводилось на примере 436 реципиентов трансплантата (средний возраст 56 лет, 52% вакцинированы инъекцией Pfizer и 48% Moderna). Наконец, только у 45% пациентов с иммунодефицитами выявились антитела после второй дозы, согласно результатам, которые должны быть вскоре опубликованы. Эта работа выполняется благодаря когорте из 3000 пациентов с трансплантатами, набранных онлайн (Transplantvaccine.org)", - сообщается в статье.

"Страсбургское исследование, проведенное нефрологом Софи Кайяр-Олман и выложенное в интернете, но еще не опубликованное, показало, что лишь 10,8% из 242 вакцинированных реципиентов трансплантата почки имели антитела через 28 дней после первой дозы вакцины Moderna", - пишет Le Monde.

"Ставка возрастает еще больше, поскольку у некоторых людей с иммунодефицитами развиваются более тяжелые формы болезни, и они уже заплатили высокую цену. Так, согласно исследованию EPI-PHARE, проведенному с использованием данных исследования Medicare, для людей с трансплантацией легких риск госпитализации увеличивается в 3 раза, а риск смерти - в 6 раз. Смертность, наблюдаемая у пациентов, подвергающихся диализу (17%) и у реципиентов трансплантата (15%) выше, чем у жителей домов престарелых (13%), которые намного старше, отмечает Renaloo. "Изменение стратегии вакцинации с целью ее улучшения является неотложной проблемой", - настаивает ассоциация пациентов, которая также предупредила об этом научные организации и Министерство здравоохранения", - резюмирует издание. (...)