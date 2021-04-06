Россию больше не устраивает "замороженный конфликт" с Украиной

"(...) В последние дни, через семь лет после начала конфликта в Донбассе в апреле 2014 года, резко возросла напряженность в отношениях между Украиной и Россией. В пятницу президент США Джо Байден позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы заверить его в "непоколебимой поддержке" со стороны властей США "перед лицом продолжающейся агрессии России", в то время как недалеко от Украины и в Крыму проходят российские военные учения. Париж и Берлин, которые намереваются сыграть посредническую роль, вместо этого призвали стороны "проявить сдержанность и приступить к немедленной деэскалации", - пишет Жан-Доминик Мерше, эксперт в области вооружения, сотрудник французского Института исследований в области национальной обороны, в издании L'Opinion.

"Чем объяснить такой лихорадочный всплеск после очень спокойной второй половины 2020 года на 427 километрах фронта, отделяющего Украину от пророссийских сепаратистских регионов Донбасса? Очевидно, что важную роль играет международный контекст, учитывая очень жесткую позицию администрации Байдена по поводу России. По отношению к Москве Украина является такой же точкой напряженности, какой является Тайвань по отношению к Пекину. Большие столицы испытывают друг друга, демонстрируя свои военные действия на местах. Это прелюдия к более крупным операциям или даже к возобновлению войны?" - задумывается автор статьи.

"Если исключить несчастный случай, то это маловероятно, считает американский эксперт Майкл Кофман, который описывает действия России как "принудительные и демонстративные". "Цель Москвы - не только запугать Украину, но и показать, что не бывает замороженного конфликта без компромиссов или значимых политических уступок", - добавляет он.

"Вопреки господствующему западному дискурсу, Россия не желает "замораживать" этот конфликт, по крайней мере, в нынешних условиях, утверждает Арно Дюбьен, директор франко-российского центра "Обсерво": "Москва не хочет сохранять статус-кво". По его мнению, Кремль не устраивают две вещи: "невыполнение украинцами Минских соглашений, а главное, искоренение российского влияния на Украине посредством мер, принятых против Виктора Медведчука". В феврале прошлого года киевские власти наложили санкции на этого украинского олигарха, близкого к Владимиру Путину, как он сам признается в интервью журналу Politique internationale. Лидер основной оппозиционной партии (13% голосов в 2019 году) обвиняется в "финансировании терроризма", а правительство запретило три его телеканала", - говорится в статье.

"(...) Для Кремля это стало поводом к войне. Русские видят, что их главный канал влияния в Киеве серьезно подорван", - объясняет Арно Дюбьен. В то же время украинское правительство, принявшее в 2014 году Минские соглашения только под давлением, теперь "не играет в эту игру", добавляет директор франко-российского центра "Обсерво". Франция и Германия являются "крестными отцами" соглашений о прекращении войны в Донбассе. Но вместо того, чтобы оставаться в данном формате, украинские власти делают ставку на США, которые им гораздо ближе в политическом плане и очень враждебно настроены по отношению к России", - комментирует автор статьи.

"Украину статус-кво не устраивает еще больше, чем Россию, но по противоположным причинам. Киев намерен восстановить контроль над сепаратистскими регионами Донбасса, а также над Крымом, аннексированным Россией. Как и в России, общественное мнение доведено до белого каления националистической риторикой. Складывается потенциально опасная ситуация, когда два враждебных государства одновременно больше не удовлетворяются существующим положением дел. И при этом не хватает спасательной веревки на международном уровне: Организация Объединенных Наций парализована, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), очень активно работающая на местах, едва ли обладает влиянием, в то время как "нормандский формат" (Франция, Германия, Украина и Россия) больше не производит особого эффекта", - анализирует Мерше.

"(...) На Украине ситуация отнюдь не радужная, несмотря на то, что 24 августа бывшая советская республика будет отмечать 30-летие своей независимости. "Украина близка к положению страны-банкрота, которую Запад держит в вытянутой руке", - отмечает Арно Дюбьен. Повальная коррупция так и не искоренена, и надежды, возлагавшиеся в 2019 году на победоносные выборы Владимира Зеленского - актера без политического опыта, - угасли. "Его политическая стратегия маловразумительна" и "ожидаемые изменения обрисовываются с трудом", - отмечает доктор политологических наук Александра Гужон в ежегоднике Французского института международных отношений "RAMSES 2021". (...) После обретения независимости в 1991 году Украина и Польша были сопоставимы по ВВП на душу населения. Тридцать лет спустя разрыв составляет 1: 4...", - отмечается далее.

"(...) К политической нестабильности, проблемам с идентичностью и потере Крыма в 2014 году добавился конфликт в Донбассе, - указывает автор публикации. - По данным Анастасии Шапочкиной, преподавателя Института политических исследований Парижа, опубликованным в Revue Diplomatie - L'Etat des Conflicts (Обзор дипломатии - Состояние конфликтов), людские потери в этой войне составляют "13 300 погибших с украинской стороны и около 4500 с российской".