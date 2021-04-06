Мистер Богач и Миссис Одиночка

"Партнером мечты остается для многих женщин состоятельный мужчина с высоким статусом. В обратном направлении это не работает: хорошо зарабатывающие женщины скорее остаются одинокими", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Мечта о принце несокрушима, а старые типажи по-прежнему актуальны, о чем свидетельствуют данные, полученные в США. Конечно, в США, несмотря на навязчивое присутствие в медиа Гарри и Меган, нет собственного королевского дома, но там есть то, что придает блистательную ауру и обычным гражданам - деньги. Щедрое количество денег на банковском счете может компенсировать отсутствие украшенной драгоценными камнями короны. Как сообщает в научном журнале Evolution and Human Behaviour Розмари Хопкрофт из Университета Северной Каролины, мужчины, зарабатывающие много денег, остаются победителями на брачном рынке".

"Анализ данных более 55 тыс. американцев показал, что состоятельные мужчины с большей долей вероятности женятся и заводят детей, реже разводятся, а если и делают это, то после развода быстрее вступают в новый брак, нежели мужчины, зарабатывающие мало. Мужчинам, стоящим на нижних ступенях социальной лестницы, остается значительно меньше шансов на любовь, и они одиноко прозябают в тени состоятельных принцев. В отношении женщин данные демонстрируют обратную взаимосвязь. Оказалось, что более высокий доход никак не связан с шансами на замужество. При этом состоятельность женщин коррелировала с повышенной вероятностью развода и отсутствия детей", - говорится в статье.

"В поиске партнера хороший доход и высокий статус по-прежнему обладают для женщин большим приоритетом, чем для мужчин", - резюмирует социолог Хопкрофт. Лишь недавно международная команда исследователей под руководством Кэтрин Уолтер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представила исследование, подтверждающее эту неромантичную взаимосвязь. Опросы, проведенные в 45 странах, показали ясную картину: для длительных отношений женщины хотят видеть рядом с собой мужчин высокого статуса с хорошими финансовыми перспективами; мужчины в свою очередь мечтают о спутницах, одаренных молодостью и красотой".

"Таким образом, независимо от стран и, в частности, в прогрессивных обществах Запада, предпочтения в выборе партнера остаются неизменными. Во многих промышленно развитых странах ситуация усугубляется и тем, что там женщины обогнали мужчин в плане образования и часто сами зарабатывают весьма хорошо. В качестве побочного эффекта это сокращает и выбор потенциальных партнеров: женщины, по-видимому, остаются верными своим предпочтениям вместо того, чтобы в поисках партнера ориентироваться на тех, кто стоит ниже на социальной лестнице. Принц, - заключает Süddeutsche Zeitung, - никогда не теряет своей привлекательности".