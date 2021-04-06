"Да, с середины апреля мы будем тестировать нижнее белье для женщин-солдат"

"Полмира вдруг заинтересовалось армией Берна, потому что там на женщинах-солдатах неправильно сидит нижнее белье", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Швейцария может гордиться многим, но ее армия не всегда становится предметом для гордости: то 14 лет назад 170 тяжеловооруженных солдат по ошибке пересекли границу Лихтенштейна; то в одной из казарм внезапно исчезли несколько килограмм взрывчатки, то в июле прошлого года четыре швейцарских солдата вразнобой шагали на торжественном мероприятии по случаю празднования Национального праздника Французской республики - неловкие ситуации и скандалы не чужды и этой армии", - отмечает издание.

"Теперь же армию занимает другой вопрос. Пару дней назад швейцарские газеты, а также издания BBC, Guardian и CNN сообщили, что швейцарская армия тестирует новое нижнее белье для женщин. А до этого, возмущенно писали СМИ, женщинам приходилось носить мужское белье".

"Кай-Гуннар Зиверт, представитель Федерального ведомства оборонных закупок швейцарской армии, вздыхает. "Я всю неделю занимаюсь исключительно нижним бельем", - говорит он по телефону, отмечая, что редко был свидетелем подобной шумихи в СМИ. При этом взволновавшее всех утверждение о том, что женщины носили мужские трусы, - это фейк, говорит он. "Да, с середины апреля мы будем тестировать новое нижнее белье для женщин-солдат, - подтвердил Зиверт. - Но женское белье существует в армии уже с середины нулевых годов". До этого военнослужащие, по его словам, привозили нижнее белье из дома, в том числе и мужчины. "Ни одна, действительно ни одна женщина" не была вынуждена носить мужские трусы, уверяет он".

"Получается, много шума из ничего? Пожалуй, не совсем. Крой первого поколения женских трусов действительно "не всегда был идеальным", признает представитель швейцарского Федерального ведомства оборонных закупок. "Но недовольные были и среди мужчин". В 2022 году швейцарская армия должна перейти на новую форму, в которой особое внимание будет уделено потребностям женщин. В настоящий момент армия тестирует отдельные элементы этой новой формы, в том числе и нижнее белье для женщин.

"При этом небольшая группа женщин-солдат должна будет оценить два предмета "функционального нижнего белья": короткие трусы на лето (обтягивающие, оливково-зеленого цвета, укороченные) и удлиненные трусы на зиму (...). Бюстгальтеры в военную форму не входят, их по-прежнему нужно будет приносить из дома, говорит Зиверт".

Сегодня женщины составляют 0,9% солдат швейцарской армии, но министерство обороны намерено увеличить их долю, в частности, планируя обсудить, актуальна ли еще "светло-серая выходная форма одежды" солдат, передает Süddeutsche Zeitung.