Пандемия отменила объятия и рукопожатия, но это не обязательно плохо

"В течение прошлого года Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советовал нам избегать физического контакта с кем-либо, кто не принадлежит к нашему непосредственному окружению, чтобы сократить распространение Covid-19. Для тех, кто живет один, это означало отсутствие физических прикосновений. Не пожимайте руки, никого не обнимайте и уж точно никого не целуйте. Отсутствие физических прикосновений было мучительным, но многие привыкли к более новым, более творческим способам приветствовать друг друга, будь то дружеское помахивание с расстояния 6 футов или прикосновение локтями. На фоне того, как все больше американцев вакцинируются и имеют возможность соблюдать новые правила CDC, мы, возможно, скоро сможем вернуться к объятиям, рукопожатию и поцелуям в щечку. Но следует ли нам это делать?" - задается вопросом издание USA Today.

"По утверждению экспертов, пандемия убрала требование вынужденных взаимодействий и дала нам время переоценить границы, связанные с физическим прикосновением", - говорится в статье.

"Это было полезно в том смысле, что люди получают немного больше личной автономии, вам не нужно соблюдать тот общественный договор, который был установлен в отношении того, как вы должны приветствовать людей", - подчеркивает Эшли Петерсон, лицензированный психотерапевт.

"Шафия Залум, инструктор по вопросам здравоохранения в Urban School в Сан-Франциско, говорит, что этот общественный договор заставлял некоторых людей преуменьшать свой дискомфорт в прошлом, "и просто принимать физические приветствия, такие как рукопожатия и объятия, потому что они воспринимаются как норма".

"Многие понимают это так, что... это всего лишь рукопожатие, и предлагать что-то другое было бы невежливо", - говорит Залум, добавляя, что мы усваиваем эту идею еще в детстве.

"Детей часто просят обнять человека. Это обычная история: подходит взрослый родственник и родитель велит ребенку поприветствовать этого человека объятием или поцелуем. Но поскольку во время пандемии физические прикосновения исчезли, давление на детей, заставляющее их физически приветствовать людей, уменьшилось, и эксперты говорят, что это практика, которой мы должны придерживаться и после пандемии", - пишет издание.

"Мы хотим, чтобы наши дети доверяли своей интуиции, особенно когда это касается автономии тела. Мы также хотим, чтобы у детей было ощущение свободы воли, когда дело доходит до их интуиции и их тел, что является важной частью их зарождающейся сексуальности", - отмечает Залом.

"Петерсон соглашается, что у детей должна быть личная автономия, но отмечает, что свою роль в том, сохранится ли отсутствие акцента на физическом приветствии, будет играть культурное происхождение каждой семьи. Физические приветствия могут сильно отличаться от культуры к культуре. В Судане принято обнять, поцеловать в щеку два раза и закончить приветствие рукопожатием (да, все сразу), в то время как в Майами нередко можно увидеть людей, которые посылают друг другу воздушный поцелуй в знак приветствия", - отмечается в статье.

(...) "Объятия, поцелуи и рукопожатия могут не исчезнуть сразу, да они и не должны, но мы можем лучше осознавать, как люди хотят, чтобы с ними обращались, и уважать это", - подчеркивает Залум.

(...) "Хотя некоторые люди могут жаждать физических прикосновений, пандемия показала, что рукопожатия - не лучшее лекарство. "Не думаю, что мы когда-либо снова должны пожимать друг другу руки", - сказал в мае 2020 года доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главный медицинский советник президента Джо Байдена. "Мы должны порвать с этим обычаем. Потому что на самом деле это один из основных способов передачи респираторных заболеваний".

"Вместо рукопожатий Залум предлагает "полное энтузиазма или смысла словесное приветствие, поклон, кивок головой и улыбку, или же добавьте бит в свое приветствие и исполните мини-танец".

"Петерсон считает, что физическое прикосновение важно особенно для тех людей, кто полагается на невербальное одобрение или демонстрацию симпатии. Если вы пожимаете руку, при этом глядя человеку в глаза, это показывает, что вы слушаете, а если вы обнимаете кого-то, кто вам небезразличен, это может быть обнадеживающим, если физическое прикосновение - ваш язык любви", - пишет USA Today.

"Это невербальное общение, по которому, я думаю, люди тоже скучают, потому что теперь вы не получаете одобрения, если люди не проговаривают этого. И если вы не тот человек, который может эффективно передать то, что он чувствует, тогда вы можете зависеть от этих невербальных проявлений симпатии", - говорит Петерсон.

"Каким бы важным ни было физическое прикосновение, Петерсон надеется, что пандемия позволила людям сделать паузу и подумать о том, что могут чувствовать другие при прикосновении. "Было бы полезно, если бы (после пандемии) мы могли бы признать, что все не обязаны следовать одному и тому же пути взаимодействия с людьми, - указывает Петерсон. - Так что, если это то, чего вы с нетерпением ждете или хотели бы сделать, тогда да, вы должны иметь возможность это сделать".