Германии следует не только лаять на русского медведя, но и кусать его

"Путина не волнуют права человека, он сажает в тюрьму и травит политических оппонентов. Несмотря на это, Германия не может решиться на жесткие санкции против России, прежде всего по экономическим причинам", - пишет на страницах немецкого издания Die Welt нидерландский политик и депутат Европарламента Питер ван Дален.

Немецкая геополитика всегда во многом определялась географическим положением Германии, отмечает политик. Расположенной в центре Европы стране всегда приходилось поддерживать гармоничные отношения с крупными державами Запада и Востока. "На Западе сегодня без перемен. Отношения с Западом и Францией стали гармоничными надолго, что отчасти связано с политикой НАТО и Европейского союза", - говорится в статье.

"Но Германия поддерживает хорошие отношения и с Востоком. С одной стороны, это означает поддержание мирных отношений внутри европейского континента, а также, в частности, с Россией (и с Китаем). Германия хочет сохранить эти отношения, потому что они благоприятны для торговли. Продажа знаменитых немецких станков и автомобилей должна продолжаться без помех. С другой стороны, Германии следовало бы открыто говорить о ситуации с правами человека в этих странах. К сожалению, это происходит настолько осторожно, что в отношениях едва ли появляется напряженность", - отмечает ван Дален.

"Этот политический шпагат Германии по отношению к России мы наблюдаем уже многие годы. Тот факт, что режим Путина однозначно игнорирует права человека, очевиден для всех: политических оппонентов сажают в тюрьму, травят и убивают. Судьи не являются такими беспристрастными, какими они должны быть. Инакомыслящие знают о существовании ФСБ и других спецслужб, которые призваны охранять "государственную безопасность" России, что значит, что Путин должен оставаться в своем "седле" так долго, как это возможно".

"Берлину это, конечно, неприятно, и уже были сделаны многочисленные заявления как со стороны канцлера, так и со стороны немецкого министерства иностранных дел, в которых осуждались действия режима Путина. Германия также поддерживала российскую оппозицию, например, оказав помощь в лечении Алексея Навального после его отравления. Немецкая генеральная прокуратура также открыто обвинила Россию в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в берлинском районе Моабит в 2019 году".

"Но эта критика всегда была одного рода: слова, иногда сопровождавшиеся гуманитарными действиями, например, оказанием медицинской помощи. Дальше Германия пока не заходила. Она предпочитает не вводить санкции или в лучшем случае вводить весьма ограниченные санкции, как, например, недавно в отношении горстки российских чиновников", - указывает автор статьи.

"Правительству в Берлине пора отказаться от этого курса! - призывает политик. - На Западе гармония стала устойчивой. И есть возможности для того, чтобы на Востоке более жестко относиться к России. Ее правительство едва ли может произнести по буквам слова "права человека", не говоря уже о том, чтобы их применять. Германии следует отказаться от "Северного потока-2" и ввести санкции против компаний, работающих над этим проектом, по примеру правительств Трампа и Байдена в США".

"Германия не должна бояться жестких санкций против Путина и клуба богатых олигархов, которые, добиваясь его расположения, как спутники вращаются вокруг него. Германии следует не только лаять на русского медведя, но время от времени и кусать его. Это не убьет медведя, но может заставить его сменить курс. И именно это необходимо. Я надеюсь, за словами моих немецких товарищей последуют и действия", - заключает ван Дален.