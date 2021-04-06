НАТО предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Украине

"На фоне передвижения российский войск вблизи украинской границы и растущего числа нарушений режима прекращении огня в зоне конфликта Донбасса НАТО предостерегает Москву от дальнейшей эскалации ситуации. "НАТО по-прежнему будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы сохраняем бдительность и по-прежнему очень внимательно следим за ситуацией", - сказал в разговоре с Die Welt представитель НАТО. Он добавил: "Дестабилизирующие мероприятия со стороны России подрывают все усилия, направленные на снятие напряженности в рамках заключенного при содействии ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года".

В разговоре с Die Welt представитель НАТО также заявил, что уже в четверг 1 апреля представители альянса встречались в формате так называемого Североатлантического совета для обсуждения текущей ситуации с безопасностью на побережье Черного моря. "Союзники разделяют беспокойство по поводу масштабной военной активности России на Украине и у границ Украины. Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня, заключенное в июле 2020 года, что привело к смерти 4 украинских солдат на прошлой неделе", - передает издание.

"В конце прошлой недели в Донбассе, зоне конфликта на востоке страны, Украина и пророссийские повстанцы обвинили друг друга в обстреле своих позиций. Германия и Франция, участвующие в решении украинского конфликта в "нормандском формате", "выразили обеспокоенность по поводу растущего числа нарушений режима прекращения огня" (...)".

"Повстанцы уже на протяжении 7 лет контролируют часть территорий Донецка и Луганска вдоль российской границы. По оценкам ООН, с тех пор было убито более 13 тыс. человек", - пишет Die Welt.