Смерть, алмазы и африканский проект России

Убийство трех российских журналистов в отдаленном районе ЦАР, беднейшей страны мира, обратило всеобщее внимание на масштабную игру Кремля в борьбе за влияние и ресурсы в Африке, пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский.

"Там, где Китай в попытке закрепиться потратил десятилетия и миллиарды долларов, Россия предъявляет свою грубую силу и страсть к риску. И она уже делает успехи", - сообщает автор статьи.

В ЦАР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко работали над фильмом-расследованием о частной военной компании Вагнера. "ЧВК Вагнера" предоставляла наемников для войны на востоке Украины и в Сирии, а также, вероятно, присутствует в Центральноафриканской республике и соседнем Судане", - пишет Бершидский.

"Подобно сирийской нефти, центральноафриканские алмазы - это товар, который обычный бизнес не может прибрать к рукам, - отмечает журналист. - В 1960-х страна ежегодно экспортировала алмазы в объеме полмиллиона карат, что сегодня сделало бы ее седьмым в мире производителем". В отличие от Демократической Республики Конго, которая специализируется на промышленных алмазах, в ЦАР алмазы в основном ювелирного качества, но огромный потенциал отрасли подорвали гражданские распри и жадность властей.

"Другой крупнейший ресурс страны - золото, и трое российских репортеров погибли, пытаясь доехать до золотого прииска - по всей видимости, чтобы проверить, есть ли там русские. Обстоятельства их смерти все еще неясны: оставшийся в живых водитель автомобиля продолжает менять свои показания", - сообщает Бершидский.

"Официальная Москва поспешила снять с себя какую бы то ни было ответственность за смерть журналистов", - пишет автор. Представитель МИД Мария Захарова указала на то, что присутствие в ЦАР российских "гражданских инструкторов" не было тайной. "Однако это, возможно, лицемерие, - отмечает Бершидский. - В региональных СМИ были сообщения о том, что в Центральноафриканской Республике россиян больше тех 170, о которых упоминал МИД. И Россия не признавала связи между "инструкторами" и концессиями на добычу минеральных ресурсов".

"Благодаря этим концессиям Россия становится претенденткой на ресурсы, которые давно интересуют Китай, присутствующий в стране с 2007 года, когда китайская нефтяная компания начала бурить там нефтяные скважины. Китаю пока везет меньше, чем России, хотя он списал долг ЦАР на миллиарды долларов и запустил программу по обучению госслужащих. Нефтяной проект застопорился в 2017 году, и недавно Китаю не удалось получить разрешение на поставку оружия, подобное тому, что получила Россия", - пишет колумнист Bloomberg.

"Путинская Россия стремится восстановить влияние, которым она обладала в советскую эпоху, через развивающиеся страны, и ее деятельность в Африке не ограничивается ЦАР. Стоит ожидать сообщений о российских концессиях в других странах, таких как Судан, Чад, Руанда и Габон. Бизнес-модель Вагнера хорошо подходит для региона, где силовое присутствие может быть залогом успешного бизнеса и можно оказаться убитым, поинтересовавшись, как этот бизнес ведется", - резюмирует автор.